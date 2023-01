Gran Hermano 2022: Marianela Mirra le quitó su apoyo a Marcos

Marcos es uno de los participantes más queridos y el que se perfila a ganar esta edición de Gran Hermano. El salteño cuenta con el apoyo de muchos famosos en las redes sociales, por su perfil bajo, también por estar en los momentos más tristes de los participantes y brindarles algunas palabras de apoyo.

Marianela Mirra quien fue una de las ganadoras más polémicas que tuvo Gran Hermano y también una de las más queridas por ser una jugadora de diez, le había brindado apoyo al salteño, pero recientemente prefirió a Alfa por sobre el Primo.

"¿Quién es mi favorito? No tengo. A Alfa es el único varón que dejaría en la final y las chicas. Los otros varones no pasa nada, ni con Marcos a quien le ponía fichas, pero aburrido como él solo. Thiago, Alexis y el vivo de Maxi que pasa inadvertido, afueeeera”, dijo la ganadora de Gran Hermano 2007.

Luego no tuvo piedad con el salteño y disparó: “¡Que Marcos vaya a rezar a la Virgen de los 3 cerritos!". La realidad es que Marianela siempre quiso que el certamen lo gane una mujer, tal como lo hizo ella, pidió por la salida de Thiago, Maxi y Conejo reiteradas veces. Su candidata era Coti, pero con la reciente eliminación tendrá que buscar a otra chica para apoyar.

"Les cuento que casi no los leo, no por falta de respeto, sino que no me gusta cómo se dirigen y la efervescencia que causa Gran Hermano. Yo la viví del otro lado. Sorry si no les va mi humor, por cierto, ácido, que me ha ayudado siempre en la vida. No es personal, entiendan. Besis”, cerró la ex hermanita.