Desde su llegada a la casa de Gran Hermano, Camila hizo de todo para intentar acercase a Marcos y llamar su atención, pero hasta el momento no tuvo éxito. El primo ya no la aguanta y Maxi le dio una clase sobre el consentimiento.

Desde licuados, masajes y hasta caricias, parece que la única estrategia de Camila dentro de la casa es cautivar el corazón del primo. Sin embargo, el salteño no quiere saber nada y ya se cansó de repetirle en reiteradas ocasiones la palabra "No". Marcos, Camila y Maxi se encontraban en el sauna cuando la participante quiso explotarle un granito al primo y Maxi estalló de furia. "Te está diciendo que no", sentenció el cordobés.

Sin pedir permiso, Camila comenzó a tocarle la espalda a Marcos y remarcarle la ubicación del granito. "Dale, por favor, uno solo tenés", insistía Camila. "No, Cami. Muchas gracias", fue la respuesta que Marcos tuvo que repetir. Sin rendirse, Lattanzio volvió a suplicar "Es un pedacito nomás", cuando Maxi se hartó y le dio una lección. "Camila te están diciendo que no. ¿Qué parte no entendiste?", la retó el novio de Juliana.

Si bien Camila le confesó a Thiago y a las mujeres de la casa que está enamorada de Marcos, las hermanitas se había dando cuenta de sus intenciones mucho tiempo antes. Camila asegura que simplemente le parece lindo, pero sus intentos desesperados por causar algo en él son muy notorios. "Me gustan sus alpargatas, me gusta cómo se viste pero no se lo digan. Yo soy súper lenta. Bueno, díganme cómo le tiro onda, voy a intentar a partir de mañana. No sé cómo activar", le pidió Camila a las chicas.

Sin embargo, la realidad de Marcos con respecto a la cantante es completamente distinta. El hermanito, de bajo perfil y tranquilo, no fue a buscar un vinculo amoroso a Gran Hermano y en más de una ocasión le pidió a la rubia que lo dejé en paz. "No me toqués más la espalda", fue el fuerte por parte del primo que desilusionó a Camila.

Por qué no hubo gala de nominación anoche

Hace ya varias semanas, por una nueva determinación, las galas de nominación se realizan en vivo todos los miércoles. Los familiares de los participantes y el público apoyan a sus jugadores desde la tribuna, pero esta noche no será posible asistir por un paro que ocurre en Telefe. A raíz de la situación, sin dar explicaciones, el conductor de Gran Hermano comentó que no habrá nominación y se especula con un debate ya filmado.

