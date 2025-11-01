Griselda Siciliani y Luciano Castro se sumaron a la Marcha del Orgullo con su familia: look descontracturado, amigos y fotos con la gente

Este sábado 1 de noviembre se llevó a cabo la Marcha del Orgullo que organiza el colectivo LGTBIQ+ todos los años en Capital Federal, como forma de visibilizarían y reconocimiento a su lucha por la equidad de sus derechos con el resto de la sociedad. Este multitudinario evento reúne año tras año a diversas personalidades de la música, el arte, la farándula y la actuación. Es por ello que, en esta oportunidad, Griselda Siciliani y Luciano Castro fueron unos de los populares rostros que dijeron presente en el Congreso Nacional.

Griselda Siciliani y Luciano Castro dijeron presente en la Marcha del Orgullo

Desde hace ya varios años, Griselda Siciliani se mostró a favor de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y manifestó en reiteradas ocasiones su inclinación hacia el feminismo. Tal es así que no duda en salir a las calles a acompañar a los integrantes de este movimiento y hoy se hizo presente en la Marcha del Orgullo, bajo el lema “Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad”, junto a su novio, Luciano Castro, su hermana, Leticia Siciliani, y la actriz Payuca del Pueblo -conocida por su papel de estudiante de abogacía en la serie En El Barro-.

La flamante pareja recorrió las calles porteñas fusionándose entre la multitud, como si fuesen uno más de ellos, como señal de sororidad e igualdad. La actriz compartió algunas imágenes caseras en su cuenta personal de Instagram donde grabó algunos fragmentos de la decoración llena de globos de colores y los escenarios donde iban a llevarse a cabo expresiones artísticas.

Tanto el actor como la protagonista de Envidiosa (Netflix) lucieron atuendos sumamente descontracturados y veraniegos ante esta agobiante tarde de calor. Luciano vistió una musculosa básica blanca con unas bermudas tres cuartos color gris. Asimismo, sobre su cintura tenía atado un buzo y en sus manos sostenía un pote de helado. Griselda, por su parte, se colocó una remera holgada color rojo, una bermuda en tono neutro, un par de sandalias de goma y una bandolera color negro. Como broche de oro, agregó glitters a su rostro a la altura del pómulo derecho.

A la dupla se la vio muy animada disfrutando de la jornada sumamente sonrientes, acompañando el reclamo colectivo de la actriz Payuca del Pueblo y de todos los que se identifican con este movimiento. Uno de los detalles que llamó la atención fue su simpleza a la hora de fotografiarse con los allí presentes y su generosidad a la hora de mostrarse como uno más de ellos.

Cabe destacar que, en la Marcha del Orgullo, además de hacerse presente Griselda Siciliani y Luciano Castro, figuras tales como Leticia Siciliani, Payuca del Pueblo y hasta la misma Lizy Tagliani manifestaron su apoyo a la comunidad LGBTIQ+ y alzaron la voz en contra los discursos de odio y violencia que criminalizan y estereotipan las elecciones de género y sexuales de las personas. Además, la cantante Dua Lipa también alzó la voz y grabó un video para honrar esta jornada: "Hoy quiero celebrar con ustedes y mandarles todo mi amor y apoyo en este día tan especial. Siempre voy a estar a su lado, acompañándolos con todo mi orgullo y cariño”.

NB