Griselda Siciliani rompió el silencio sobre la estafa de su nueva casa con Luciano Castro: "Ojalá no salga nunca"

Desde que blanquearon su romance en mayo de 2024, Griselda Siciliani y Luciano Castro se convirtieron en una de las parejas más queridas y llamativas del espectáculo. Viajes compartidos, proyectos familiares y una compatibilidad que sorprendió a la industria sellaron un vínculo que no paró de crecer. Uno de sus sueños más importantes para este año era construir su casa propia frente al mar en la tranquila localidad bonaerense de Mar de Cobo, un refugio pensado a medida de su nueva vida en pareja. Pero un giro inesperado dio por tierra con los planes.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Griselda Siciliani dio su palabra sobre la estafa de su nueva casa con Luciano Castro

Tal como reveló Luis Bremer en Desayuno Americano (América), la actriz le envió un mensaje detallando el momento exacto en que el proyecto quedó detenido.

Según relató el periodista, Griselda le explicó que la arquitecta inicialmente había recibido luz verde, pero que luego la situación cambió abruptamente: “Primero le dicen que sí, después que no. La normativa cambió el año pasado y usted no puede construir en médanos, y menos 6 metros de altura”.

La profesional intentó defender el proyecto citando otras casas similares ya aprobadas en la zona, pero la burocracia avanzó más rápido. “Después de nuestra presentación, salió una nueva resolución que involucra a otro ente”, añadió Bremer, quien ironizó sobre los tiempos interminables del expediente: “Se va a venir el 2030 y van a estar sin la casa”.

A esto se sumó otra revelación del periodista Adrián Prestipino, quien afirmó que cuando la pareja compró el terreno, lo hicieron con los planos ya aprobados bajo la ordenanza que luego fue derogada. Ese giro administrativo dejó el proyecto —literalmente— sin suelo firme.

En un audio que Siciliani envió al programa, la actriz abrió su corazón y habló por primera vez de este sueño compartido: “Ojalá salga lo de la casa porque como yo no quiero convivir nunca en la vida y Luciano sí, llegamos a un acuerdo intermedio: tener un proyecto juntos en la playa. Así que ojalá que nos salga”, confesó con su estilo sincero y divertido.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Mientras esperan una resolución, la pareja de Griselda Siciliani y Luciano Castro sigue apostando al amor, navegando entre trámites, nuevas ordenanzas y el deseo intacto de construir —en Mar de Cobo o donde sea— un espacio que simbolice todo lo que están viviendo.