Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli mantienen una constante comunicación debido a su hijo Lolo, uno de los amores más grandes que ellos tienen. Cada uno, en sus redes sociales comparten los mejores momentos que pasan con el menor, ya sea de vacaciones o en eventos familiares. Sin embargo, tienen una forma de sobrellevar la crianza que provoca enfrentamientos entre ellos, sobre todo en la actualidad. En un móvil, la actriz se sinceró y habló de cómo logró poner los límites.

Guillermina Valdés, Marcelo Tinelli y Lolo

Los enfrentamientos de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli: "Me pude poner más firme"

Marcelo Tinelli fue centro de polémicas y discusiones familiares en el último tiempo, lo que llevó a que la segunda temporada de su reality tomara protagonismo en el análisis de muchos de sus seguidores y medios de comunicación. Tras las amenazas y las peleas con sus hijos, algunos de los que eran parte decidieron alejarse o bajarse del proyecto, y uno de ellos fue Lolo, el hijo que comparte con Guillermina Valdés. En conversación con Tarde o Temprano (eltrece), la actriz explicó que decidió que el menor de edad no aparecía más en el reality Los Tinelli, y reveló que hubo un enfrentamiento.

“En realidad siempre fue mi elección esa. Conviví un tiempo con la... Uno tiene diferencias y hoy quizás me pude poner más firme, nada más”, fue tajante con su respuesta. Sin embargo, continuó exponiendo que quiso empatizar con los deseos de su hijo, quien sí quería ser parte, pero que tuvo que poner los límites. “Muchas veces hay deseos de un niño que están buenos, pero que el adulto puede hacerle entender que quizás no es la mejor opción. En un punto, es verdad que cedí y yo siempre preferí que no”, cerró la pregunta, pasando a las siguientes en relación a su próxima obra de teatro.

La postura de Guillermina Valdés frente al escándalo de los Tinelli

Ante las polémicas alrededor de la familia Tinelli, las exparejas y madre de los hijos de Marcelo Tinelli tomaron su determinación y se posicionaron en favor de sus hijos. Es así como Guillermina Valdés decidió alejar a Lolo de las peleas que ocurrieron con Juanita y el conductor. En sus redes sociales, compartió paseos con el niño y se dio a conocer que habría buscado protegerlo frente a las posibles amenazas recibidas en el ámbito familiar. Por su parte, mantuvo el silencio y distanciamiento frente a su postura, pero siempre se expresó empática con su expareja.

Si bien la relación de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli es de confianza y se mantiene fuerte, también tienen sus diferencias, sobre todo a la hora de hablar de la crianza de Lolo, el hijo en común que tienen. En este caso, la actriz logró ponerse firme y expuso su postura frente a la participación del menor de edad en el reality Los Tinelli, que ya se está filmando para una segunda temporada, y que promete aún más escándalos que la primera.

