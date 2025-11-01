Guillermo Francella se sinceró sobre su hija, Yoyi: “No puede ser que esté permanentemente insatisfecha”

Tras el rotundo éxito de Homo Argentum, la última película de Guillermo Francella, el actor se hizo presente en Antes que nadie (Luzu TV), donde habló de su vida profesional, proyectos a futuro, pero, sobre todo, de su paternidad. En esta oportunidad, pronunció unas palabras sobre su hija menor, Johanna “Yoyi” Francella, quien está incursionando en el mundo de la comunicación digital.

Guillermo Francella habló de sus impresiones acerca de su hija Yoyi

Yoyi es una de la conductoras de Luzu TV junto a Diego Leuco, Micaela Vázquez y Martín “El Trinche” Dardik. Este cuarteto compone la grilla de los programas de streaming con mejor audiencia de la actualidad. En este marco, Guillermo Francella estuvo como invitado al magazine para hablar del estreno de Homo Argentum, la película que fue furor en taquillas de los cines. Más allá de hacer referencia a su presente actoral, el carismático intérprete enterneció a todos cuando habló del vínculo con su hija menor.

Todo comenzó cuando en el estudio pusieron fotos y videos inéditos de cuando la joven era una niña junto a su papá. Ante la pregunta del periodista de cómo la veía en su actividad como comunicadora, el dramaturgo comenzó diciendo: “Divina, muy profesional en lo que hace, cada vez ama más esto que están haciendo. Ella estaba llena de interrogantes cuando entró acá y yo siempre le sugerí que se sienta actriz -es fundamentalmente actriz-. Entonces no sabía si un director la ve haciendo un programa de estas características si la podía convocar”.

Él en su rol de padre y conocedor de la industria audiovisual le brindó un consejo para que pueda desandar su camino sin ningún tipo de presión. “Yo sostuve que es un medio audiovisual y que estaba convencido de que iba a tener una visualización diferente. (...) Yo creo que te puede ser muy útil con tu personalidad de que el mundo del streaming es bastante especial”, contó. Acto seguido, habló de los sentimientos encontrados que le generaban a su heredera de participar en formatos virtuales de estas características ya que tocan “temas sensibles” con “liviandad”. Sin embargo, pudo lograr un equilibrio: “Yo ahora la veo a ella y veo que disfruta. No hay persona que no me diga: ´Disculpame, ahora sos el papá de Yoyi´”, añadió entre risas.

Guillermo Francella habló de las exigencias de Yoyi

Su rol de padre llevó a que Guillermo Francella realice un análisis de los estados emocionales de su hija Yoyi en estos primeros pasos en el área de la comunicación digital, haciendo hincapié en que el ser humano no suele llegar a la “completud”. "Creo que está viviendo un momento muy lindo y que lo está disfrutando. Me pone feliz porque no sé si es una característica de ella que disfrute tanto (...) me dice 'no puede ser que esté permanentemente insatisfecha' (,,,) Y yo le digo ‘no puede ser que te ocurra esto. Estás viviendo un momento pleno, a veces hasta las marcas te convocan para que seas la cara de ellas, estás viviendo un clima hermoso’. Yo estuve ahí escondido atrás de la columna y veo que se divierte. Eso es algo indescriptible”. comentó, mientras a conductora lo miraba con los ojos llenos de lágrimas.

Fue en ese instante en el que Leuco aseguró que “es muy genuino” lo que se genera en el estudio: “Nos cuidamos y nos queremos mucho de verdad”. El célebre intérprete le respondió de inmediato: “Yo te conozco a vos desde hace muchísimos años. La pasión tiene mucho que ver, vos amás esto. A la persona que vive de lo que ama, no hay con que darle”. Finalmente dejó en claro que cada uno debe de encontrar su vocación en esta vida: “Hay que ser tenaz, y constante, curioso. Por eso a ella la veo ahora plena y me pone feliz que este así”.

De esta manera, Guillermo Francella mostró su lado más humano y sensible al referirse a Yoyi, quien encabeza uno de los proyectos más importantes de Luzu TV. No obstante, quedó plasmado una vez más ante cámaras que la complicidad y el amor es una de las características que se destacan de su vínculo padre e hija.

