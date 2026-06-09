Guillermo Francella: “Yo perdí a mi madre y volví a ser un chico de 8 años”

Guillermo Francella es uno de los actores más queridos y reconocidos de la Argentina. A lo largo de su carrera conquistó al público con personajes memorables tanto en la televisión como en el cine, pero en esta ocasión mostró una faceta mucho más íntima y personal al hablar sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. Recientemente el artista recordó el estrecho vínculo que mantenía con su madre, Adelina Redondo, y confesó el impacto emocional que tuvo su fallecimiento. Aunque la mujer llegó a una edad avanzada y pudo disfrutar de muchos años junto a su familia, su partida dejó una huella que, según reconoció el actor, todavía permanece.
El doloroso recuerdo de Guillermo Francella
Al hablar sobre aquella pérdida, Guillermo Francella no ocultó la vulnerabilidad que sintió: "Yo perdí a mi madre, que ha sido uno de los seres más entrañables que tuve en mi vida. Me generó una vulnerabilidad en mí que no sabía que tenía", expresó. El actor explicó que, a pesar de ser un hombre adulto, la ausencia de su madre despertó emociones que no esperaba experimentar: "Yo soy un hombre grande, mi madre era muy grande. O sea, a mi padre lo perdí muy joven, pero a mi madre, gracias a Dios, la tuve muy longeva. Y al perderla, me partió", confesó.
"Me generó algo que volví a ser un chico de 8 años", afirmó Guillermo Francella. Además, profundizó en el sentimiento de orfandad que apareció tras la muerte de su madre: "No tenés papá ni mamá. Vos recién decías a quién llamás. Yo me acuerdo que lo único que hacía era llamar a mi madre, siempre, desde que la vida es vida. Al no tenerla, me mató", relató.
Cómo atravesó el duelo Guillermo Francella
Guillermo Francella también contó que muchas personas intentaron ayudarlo a atravesar el duelo desde una mirada espiritual. Según recordó, amigos y conocidos le aseguraban que su madre continuaba acompañándolo de alguna manera: "Gente que es muy creyente y que tiene mucha fe me vino a explicar que me quede muy tranquilo, que ella estaba en otro plano y estaba muy bien", señaló. Sin embargo, reconoció que siempre tuvo una relación distante con esas creencias: "Mi hija es muy creyente en esas cosas y me decía que iba a pasar, que iba a pasar. Y pasaron unos años y yo no recibía esa señal y me angustiaba", recordó.
Adelina Redondo, conocida cariñosamente como "Chola", falleció el 10 de agosto de 2018 a los 98 años. Su muerte marcó profundamente al actor, quien con el tiempo comenzó a acercarse a personas interesadas en temas vinculados a la espiritualidad para intentar encontrar respuestas. "Me acerqué y me conecté", concluyó Guillermo Francella. A casi ocho años de aquella despedida, el actor sigue recordando a su madre con el mismo cariño de siempre y reconociendo el lugar que ocupó en su vida.