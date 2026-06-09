Guillermo Francella: “Yo perdí a mi madre y volví a ser un chico de 8 años”

Guillermo Francella es uno de los actores más queridos y reconocidos de la Argentina. A lo largo de su carrera conquistó al público con personajes memorables tanto en la televisión como en el cine, pero en esta ocasión mostró una faceta mucho más íntima y personal al hablar sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. Recientemente el artista recordó el estrecho vínculo que mantenía con su madre, Adelina Redondo, y confesó el impacto emocional que tuvo su fallecimiento. Aunque la mujer llegó a una edad avanzada y pudo disfrutar de muchos años junto a su familia, su partida dejó una huella que, según reconoció el actor, todavía permanece.

Guillermo Francella

El doloroso recuerdo de Guillermo Francella

Al hablar sobre aquella pérdida, Guillermo Francella no ocultó la vulnerabilidad que sintió: "Yo perdí a mi madre, que ha sido uno de los seres más entrañables que tuve en mi vida. Me generó una vulnerabilidad en mí que no sabía que tenía", expresó. El actor explicó que, a pesar de ser un hombre adulto, la ausencia de su madre despertó emociones que no esperaba experimentar: "Yo soy un hombre grande, mi madre era muy grande. O sea, a mi padre lo perdí muy joven, pero a mi madre, gracias a Dios, la tuve muy longeva. Y al perderla, me partió", confesó.

"Me generó algo que volví a ser un chico de 8 años", afirmó Guillermo Francella. Además, profundizó en el sentimiento de orfandad que apareció tras la muerte de su madre: "No tenés papá ni mamá. Vos recién decías a quién llamás. Yo me acuerdo que lo único que hacía era llamar a mi madre, siempre, desde que la vida es vida. Al no tenerla, me mató", relató.

Cómo atravesó el duelo Guillermo Francella

Guillermo Francella también contó que muchas personas intentaron ayudarlo a atravesar el duelo desde una mirada espiritual. Según recordó, amigos y conocidos le aseguraban que su madre continuaba acompañándolo de alguna manera: "Gente que es muy creyente y que tiene mucha fe me vino a explicar que me quede muy tranquilo, que ella estaba en otro plano y estaba muy bien", señaló. Sin embargo, reconoció que siempre tuvo una relación distante con esas creencias: "Mi hija es muy creyente en esas cosas y me decía que iba a pasar, que iba a pasar. Y pasaron unos años y yo no recibía esa señal y me angustiaba", recordó.

Guillermo Francella

Adelina Redondo, conocida cariñosamente como "Chola", falleció el 10 de agosto de 2018 a los 98 años. Su muerte marcó profundamente al actor, quien con el tiempo comenzó a acercarse a personas interesadas en temas vinculados a la espiritualidad para intentar encontrar respuestas. "Me acerqué y me conecté", concluyó Guillermo Francella. A casi ocho años de aquella despedida, el actor sigue recordando a su madre con el mismo cariño de siempre y reconociendo el lugar que ocupó en su vida.