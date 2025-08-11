Gustavo Yankelevich rompió el silencio tras la muerte de su nieta, Mila: "Es una forma de decirles que estamos tristes, pero de pie"

El pasado 28 de julio, Mila Yankelevich, la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, falleció en un trágico accidente en Miami. Tras casi quince días de silencio absoluto e informaciones que surgían de trascendidos, finalmente fue Gustavo Yankelevich el que decidió romper el silencio y dar un panorama sobre su presente.

Las palabras de Gustavo Yankelevich

Gustavo Yankelevich finalmente apareció en público y dijo unas palabras sobre cómo se encontraba la familia tras la trágica muerte de MIla. No lo hizo en una entrevista, sino que aprovechó una publicación en Instagram de Valentín. “Valen Querido, hoy vimos con Tomas tu carrera por televisión”, escribió en un carrete en el que se puede ver al joven corriendo en el Autódromo Villicum, en San Juan.

Valentín Yankelevich.

Tras esa primera frase, el mensaje abordó lo que significaba para ellos haberlo visto correr. “Nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí, de alguna manera representando a nuestra familia. Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie”, continuó.

Para finalizar, Gustavo Yankelevich dejó un mensaje para quienes se preocuparon y los apoyaron en este momento tan difícil. “Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”, escribió.

El mensaje de Gustavo Yankelevich a Valenín.

Como se puede suponer, el mensaje del empresario recibió infinidad de muestras de apoyo por parte de la gente. Con muchísimo respeto, quienes comentaron no hicieron más que expresarle todo su cariño, tanto a él como al resto de la familia.

Entre todos esos comentarios, por supuesto, también estaba el propio Valentín Yankelevich, que respondió con un mensaje tan sencillo como conmovedor. “Te amo, abuelito”, escribió con el emoticón de un corazón y un brazo sacando músculos, que se utiliza como sinónimo de “fuerza”.

La respuesta de Valentín Yankelevich.

De esta manera, Gustavo Yankelevich dijo sus primeras declaraciones tras la muerte de Mila, el pasado 28 de julio. De una manera muy clara, el empresario explicó cómo se encuentra la familia y demostró lo mucho que valoran el afecto de la gente.