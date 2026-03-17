Así es la habitación "cozy" de Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister: ventanal luminoso, tienda tipi y tonos cálidos

El 22 de septiembre de 2025, Ailén Cova y Alexis Mac Allister se convirtieron en padres por primera vez tras el nacimiento de Alaia. La pareja mantuvo con hermetismo los primeros momentos familiares tras el nacimiento de la bebé y luego comenzaron a compartir algunos detalles de su nueva dinámica familiar, en redes sociales. En este sentido, recientemente, la infleuncer compartió detalles del espacio que armó para su hija.

El espacio de Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister

La relación de Ailén Cova y Alexis Mac Allister fue uno de los romances que más estuvo en el centro de la crítica, luego de diversos rumores que indicaban que su relación de amistad se transformó en una historia amor al momento que el jugador de la selección se encontraba aún en pareja con Camila Mayan. Quizá, por ese motivo, decidieron resguardar su vida intima ante la exposición en redes sociales.

Con el paso del tiempo, comenzaron a mostrar algunos detalles de su convivencia en Inglaterra, sus viajes y momentos compartidos. Luego, anunciaron la llegada de su primera hija y posterior nacimiento de la niña, a la que llamaron Alaia al ser el resultado de la combinación de sus nombres. Ahora, la bebé tiene siete meses de vida y sus padres comenzaron a mostrar su rostro, como sus primeros aprendizajes, con los que llena de ternura a sus seguidores.

En esta ocasión, fue la propia Ailén Cova quien mostró el espacio que pensó y diseñó para su pequeña. Con una tierna imagen, en la que mostró a su perro, esperando a su bebé para jugar. pero además se pudo ver con detalles cómo es la habitación de la niña. Allí se destaca un moderno corralito con elementos interactivos para que la niña se desplace sin peligro.

En el espacio predominan los colores neutros como beige, blanco, rosa suave, que se destacan con la luz natural que ingresa desde el gran ventanal del espacio, que da al jardin de la propiedad. Además, algunos de los mobiliario son en madere natural lo que suma al estilo nórdico con estética cozy, siendo un estilo que combina la iluminación natural con materiales cálidos para conformar un ambiente cálido, pensando en el confort.

Asimismo se destaca la tienda tipi, uno de los elementos tendencia en decoración y juego para niños, siendo es una carpa de juego que contiene diversos elementos de juego en su interior. En este caso, tiene una estructura similar a una casita tradicional, en tono pastel, alineado a todo el ambiente, con alfombras y mantas a tono. También, se observa un gimnasio infantil, utilizado para potencial los movimientos del bebé, siendo un objeto interactivo.

Con esta imagen, Ailén Cova y Alexis Mac Allister mostraron que diseñaron y armaron un espacio acojedor y divertido para que su bebé explore su nuevo mundo a través de juegos.