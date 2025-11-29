Junto a su hija Elle, Daniela Christiansson abrió las puertas de su casa y mostró cómo esperan a Maxi López en Suiza

Con la llegada de diciembre el espíritu navideño comienza a sentirse con mayor fuerza, sobre todo, si en algunos hogares se preparan para recibir a un integrante más de la familia. Es así que Daniela Christiansson mostró cómo espera junto a su hija Elle a Maxi López, quien partió rumbo a Suiza para acompañar a su pareja en el tramo final de su embarazo. Tras haber compartido las imágenes de la preparación de su bolso de parto, la modelo comenzó a ultimar los detalles de la decoración de la navidad.

Daniela Christiansson y Maxi López se preparan para recibir a Lando, su segundo hijo

En la recta final de su embarazo, Daniela Christiansson comenzó a ultimar los detalles para la inminente llegada de Lando, su segundo hijo junto a Maxi López. La llegada al mundo del bebé se generará en un contexto de pleno espíritu navideño, razón por la cual decidió poner manos a la obra en la decoración de su hogar en Suiza, mientras espera el arribo del exjugador.

Maxi López y Daniela Christiansson | Instagram

Mientras el ex de Wanda Nara hacía su participación en MasterChef Celebrity, la empresaria atravesó el último trimestre de su embarazo alejada del padre de su hija Elle y el niño por nacer. Sin embargo, en la antesala a que comience el trabajo de parto, López emprendió rumbo a Europa para estar en este momento tan especial para la familia.

Tal es la emoción y la ansiedad por convertirse en madre por segunda vez, que aprovechó las últimas horas en soledad para adornar la chimenea de su living con las tradicionales botas navideñas. “Listos para la primera vela de adviento”, escribió la joven en su cuenta personal de Instagram la cual reúne a más de 1,1 millones de seguidores. Este término hace referencia a las velas que se encienden previos a la llegada de la Navidad.

La tradición y el amor que une a Maxi López y a Daniela Christiansson

La emoción de Maxi López y de Daniela Christiansson por conocer el rostro de Lando es palpable en las redes sociales de ambos. Si bien el participante del concurso de cocina de Telefe suele compartir posteos vinculados a su perfil laboral, la experta en moda es quien muestra a diario los pormenores de su vida privada junto a su familia. No obstante, es el mismo exdelantero de River Plate quien se hace eco de las publicaciones de su pareja dejando los comentarios más tiernos en este momento especial en sus vidas.

Un ejemplo de este caso es cuando la fashionista brindó consejos para tener todo listo al momento de salir de urgencia a la clínica. “Preparar tu bolso maternal entre las 34 y 36 semanas es una excelente manera de sentirte tranquila, organizada y segura mientras se acerca el momento de conocer a tu pequeño”, señaló en la famosa red social de la camarita. Ante esto, Maxi reaccionó con ternura: “Contando los días para recibirte bebé”.

Ahora, más unidos que nunca por esta nueva etapa donde se embarcarán al desafío de criar a dos niños chiquitos, la tradición navideña se mantiene más latente que nunca haciendo valer cada adorno y cada detalle que cobran un gran significado para la intimidad de su clan.

Elle López, Daniela Christiansson y Maxi López | Instagram

Pese a que no descarta la idea de instalarse en Argentina mientras dure la participación de Maxi López en MasterChef Celebrity, Daniela Christiansson disfruta de los últimos días con Lando en su pancita, quien nacerá en la tierra natal materna. Por su parte, el exdeportista goza de su éxito televisivo en Argentina y del apoyo incondicional de su familia que acompaña sus decisiones, incluso si estas lo mantienen lejos de ella.

NB