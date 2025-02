Morena Rial estuvo recorriendo algunos programas de televisión, tras su arrestro y denuncia. La influencer fue detenida a principio de febrero, luego de haber sido acusada de entrar a robar en una propiedad. Por una semana, estuvo en una comisaría de San Isidro; pero finalmente pudo salir con restricciones. Sin embargo, se apareció en algunos programas, y contó su estadía en la cárcel, su causa judicial, apuntó contra su madre, Silvia D'Auro. En Mañanísima, le mostraron una foto de ambas y tuvo una dura reacción en su contra.

Morena Rial y Silvina D’Auro

La fuerte reacción de Morena Rial al ver una foto suya con Silvia D’Auro

Morena Rial pudo explicar su versión de los hechos, tras estar una semana detenida y aún juzgada por robo con modalidad de escruche. Según confirmaron en varios medios, la banda de la que ella era parte como chofer había estado robando algunas propiedades, entre ellas una casa en Villa Adelina, en San Isidro. La influencer fue detenida en una de las comisarías de la zona de Capital Federal, hasta que fue liberada con algunas restricciones.

El pasado martes, decidió visitar Mañanísima, donde tuvo un mano a mano con Carmen Barbieri. Allí, la conductora le consultó sobre la relación que estaba manteniendo con sus padres, tras esta situación judicial que aún atraviesa. "Me hablo todos los días, más que nada por Amadeo. Pero está todo medianamente bien y hablado. Es mi papá, supongo que me quiere. Tenemos muchas cosas pendientes para sanar, y hasta que no lo hagamos la relación nunca va a ser la misma", explicó respecto a Jorge Rial, su padre.

Sin embargo, minutos antes, le preguntaron de Silvia D'Auro y ella apuntó que había una relación no tan buena. "No me gusta lo que hizo mi mamá biológica", dijo. Mientras tanto, en el fondo de la entrevista se podían ver fotos vintage de la influencer con su familia, hasta que apareció una que compartía con la mujer. Carmen Barbieri destacó que era un momento muy tierno, pero More lazó: “Dios me libre, esa señora”. "Cosas que no querés ver, ¿no?", intentó la conductora, pero no recibió respuestas.

La foto con Silvina D’Auro que hizo reaccionar a Morena Rial

De esta manera, Morena Rial aclaró, una vez más, que la relación con Silvia D'Auro ya no puede ser salvada. Por otro lado, pareció interesada en formar algo con Jorge Rial e intentar reconectar con su padre, quien tuvo un rol fundamental durante la detención de la joven. El periodista está cuidando al bebé de la influencer, desde que ella estuvo detenida en San Isidro. Mientras tanto, ella se encuentra conviviendo con su hermana Rocío, quien se mantiene alejada de lo mediático.

