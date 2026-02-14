Ingrid Grudke mostró su nueva cocina: tecnológica, minimalista y los platos vintage que son tendencia en 2026

Ingrid Grudke cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram y allí suele compartir sus viajes, sus trabajos como modelo y conductora, y la vida saludable que lleva. En las últimas semanas, la top model también se dedicó a mostrar una faceta hasta ahora desconocida. Se trata de su rol activo en la cocina preparando, por supuesto, recetas sanas y fáciles de hacer. Fue en estos momentos que sus seguidores pudieron apreciar en detalle el estilo y la deco de este sector de su casa y quedaron cautivados.

Así es la sofisticada y funcional cocina de Ingrid Grudke

La cocina de Ingrid Grudke combina funcionalidad y estilo en un ambiente donde predominan las líneas modernas y una paleta sobria. A través de su cuenta de Instagram, la modelo dejó ver distintos rincones de este espacio que refleja orden, calidez y una estética muy cuidada.

Ingrid Grudke

El color gris es el gran protagonista del ambiente sin lugar a dudas ya que se impone en las mesadas y superficies, aportando un aire contemporáneo y elegante. Este tono neutro dialoga a la perfección con las paredes blancas, que amplían visualmente el lugar y le otorgan mayor luminosidad, especialmente cuando la luz natural ingresa por las aberturas.

Los electrodomésticos, todos en acero inoxidable, refuerzan ese perfil moderno y sofisticado. Desde la cocina eléctrica hasta los pequeños aparatos que descansan sobre la mesada, cada elemento parece elegido para mantener coherencia estética. Se pueden ver licuadora, pava eléctrica y otros artefactos de uso diario perfectamente integrados.

El mobiliario, en marrón oscuro, aporta contraste y calidez. Los muebles superiores e inferiores, de diseño simple, equilibra el gris del acero y logra una estética armoniosa, ideal tanto para cocinar. Todos estos detalles se pudieron observar en el clip que subió a su cuenta, donde explica cómo hacer una tortilla japonesa. "La clave está en seguir los pasos exactamente como te muestro en el video para lograr una textura suave, aireada y perfecta", escribió Ingrid Grudke.

Cocina eléctrica y vajilla vintage: Ingrid Grudke cautivó al mostrar su cocina

Si bien los usuarios siguieron el procedimiento y guardaron la preparación, lo cierto es que la ambientación de este sector de su casa fue lo que más llamó la atención. De hecho, observaron que su cocina es eléctrica y que su mesada lleva un color marrón jaspeado. Los bowls que utiliza para cocinar son metálicos mientras que su vajilla posee un estilo vintage, una tendencia fuerte en este 2026.

En otro video, Ingrid Grudke comparte con sus seguidores una nostálgica receta que la hizo viajar en el tiempo: empanadas de uva. "Hoy surgió que mi mamá me prepare una comida que me hacía cuando yo era chica, vivíamos en la Chacra en Los Helechos", contó la modelo. En su publicación dejó ver que sus platos llevan diseños clásicos y cierto aire retro que acompañan la decoración elegida.

De esta manera, Ingrid Grudke mostró su nueva cocina: tecnológica, minimalista y los platos vintage que son tendencia en 2026. La misma se destaca por ser equilibrada, luminosa y con una combinación justa entre modernidad y tradición. Un espacio pensado no solo para preparar recetas, sino también para disfrutar de un entorno cuidado y con estilo.