Jazmín, la hija de Fredy Villarreal y Carolina Oltra, es una de las hijas de famosos que más usa sus redes sociales para mostrar su día a día. En comparación con otras celebridades, la adolescente prefiere TikTok para compartir videos graciosos con su papá o los lujosos viajes que hace con su mamá. Sin embargo, en los últimos días, decidió dar un paso más y compartió su proceso durante la operación de la nariz. Finalmente, mostró emocionada el resultado y compartió un video que llegó al millón de reproducciones.

Jazmín Oltra

Así fue el gran resultado de la operación de Jazmín, la hija de Fredy Villarreal y Carolina Oltra

Jazmín Oltra es una de las hijas de famosos más conocidas de la Argentina. En su cuenta de TikTok, cuenta con más de 160 mil seguidores que la acompañan en su día a día y se divierten con su contenido. Sin embargo, siempre que puede invita a sus papás, Fredy Villarreal y Carolina Oltra, a participar de estos videos. Ya sea mostrando el lujo de sus viajes, bailes graciosos o chistes, la joven, con un perfil bajo, va cosechando su camino para continuar en la fama.

Jazmín y Carolina Oltra

En este contexto, y durante varias semanas, mostró que se hizo la rinoplastía, una operación estética en la nariz que, según ella, se había vuelto un complejo muy importante sobre su cuerpo. Durante varios videos, compartió el proceso desde que le pusieron el yeso y cómo ella mantuvo su vida, acompañada de su papá. Finalmente, y hace pocos días, se pudo sacar la protección para disfrutar del resultado final. El mismo no solo fascinó a sus seguidores, sino que emocionó a la joven que estalló en lágrimas.

Jazmín Oltra y Fredy Villarreal

En un video de TikTok, se mostró a ella y a Fredy en un ascensor, tras haberse quitado el yeso. Entre agradecimientos al padre por la compañía y llanto, la joven expresó su felicidad. “Me emocioné porque me veo superdiferente y me encanta. Me acabo de sacar un trauma de mi vida, una inseguridad y fue superchocante mal”, contó en el video, mientras Villarreal caminaba a su lado. A modo de cierre, le habló a su papá y lanzó: “Es un esfuerzo muy grande de tu parte y te lo voy a agradecer toda mi vida”.

Los seguidores no tardaron en halagarla y comentar lo bien que le había quedado. Jazmín Oltra, quien se cambió el apellido al de su madre por ser más corto, continuó subiendo videos graciosos y de su día a día, donde muchos de sus fanáticos notaron que se la encontraba más segura y feliz desde que pudo hacerse la operación que siempre quiso. Sus papás, Fredy Villarreal y Carolina Oltra, la acompañan siempre que pueden y le permiten dar pasos en su camino a la fama.

A.E