Jey Mammón: Las 3 contradicciones de sus declaraciones en las distintas entrevistas

La denuncia por abuso sexual infantil de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón, terminó por hundir al ex conductor y sus coartadas. Luego de haber realizado su descargo en Instagram, la entrevista que tuvo con Jorge Rial y la última con Baby Etchecopar, quedaron a la vista varias contradicciones en sus declaraciones.

Cabe remarcar que, si bien la causa prescribió en el 2020, el caso no fue esclarecido, ya que la prescripción la solicitó Fernando Burlando. Es decir, no hubo determinación judicial que ratifique la inocencia de Jey Mammón respecto al abuso sexual que denunció Lucas Benvenuto.

Lucas Benvenuto.

Primera contradicción: Jey Mammón dijo que conoció a Lucas cuando él tenía 16 años, pero después aseguró que no está seguro de que el joven tenía esa edad

Según la palabra de Jey Mammón, él conoció a Lucas Benvenuto cuando éste tenía 16 años y no 14, como declaró el denunciante. Es importante comprender el motivo por el que Mammón insiste en este hecho, ya que en Argentina se considera que un menor de 16 años tiene la capacidad de consentir, por lo que, según esta versión, jamás existió abuso contra Benvenuto.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones, Jey Mammón aseguró no tener idea de la edad exacta en la que conoció a Lucas ni la edad en la que comenzaron a salir. "Lo conocí a los 16 años. Qué se yo cuando comencé a salir con él, a los 17, 18 tal vez. Hace 14 años que no lo recuerdo, pero en definitiva, para mí el punto central, es que hay una denuncia de que yo lo violé a sus 14 años", expresó en la entrevista con Jorge Rial.

Esa declaración hizo ruido a varios usuarios de Twitter, quienes señalaron que él asegura tener todas las pruebas de su relación en su celular, por lo que es extraño que, de tener absolutamente todas las evidencias para comprobar que no abusó de Benvenuto, no logre recordar la edad que tenía su ex pareja en aquel entonces.

Segunda contradicción: Jey Mammón trató de mentiroso a Lucas Benvenuto con Rial, después con Etchecopar destacó que lo ha defendido

Asimismo, el ex conductor de La Peña Morfi trató a su víctima de mentiroso, mientras que en conversación con Baby Etchecopar se jactó de haber defendido a Lucas de su abogado, Burlando, quien quería calificar al denunciante de "Mitómano". "No dejé que mi abogado le diga mitómano, porque no lo es", expresó.

Tercera contradicción: Los cambios de actitud de Jey Mammón

Otra gran contradicción, que se pudo observar a medida que Mammón conversaba con distintos medios, es la actitud progresiva que pasó de una persona completamente abatida, insinuando que fue acusado falsamente, hacia una persona prepotente que espera que los periodistas se retracten por los detalles que se compartieron de los supuestos hechos. "Los medios me instigan a tirarme por el balcón" .

Jey Mammón.

Finalmente, tanto en su entrevista con Jorge Rial como con Baby Etchecopar, parece ser que Jey Mammón ambientó los sectores donde sería entrevistado para querer transmitir una imagen para armoniosa de su persona. Durante su charla con Rial se podía ver una guitarra y un micrófono de fondo, al tiempo que expresó: "Me animo a decir que fue una de las pocas canciones de amor que hice en mi vida".

Mientras que en diálogo con Baby, el ex conductor de Telefe colocó dos estatuillas de Martín Fierro para que los logros de su profesión desestimen su causa.

OL.