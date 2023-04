El caso de Jey Mammón por la denuncia de Lucas Benvenuto parece empeorar cada vez más. El ex conductor de La Peña Morfi otorgó varias entrevistas con distintos periodistas para defender su reputación de las acusaciones de abuso sexual y podría tomar acciones legales, por lo que Benvenuto podría ir preso, según informó Marisa Brey en Socios del Espectáculo.

El escándalo por la denuncia recrudeció con rápidez y hubo un intercambio de acusaciones entre ambas partes. Jey Mammón, desde el primer momento, aseguró que Benvenuto lo quiere extorsionar, mientras que, el denunciante lucha por demostrar que no miente sobre los abusos que denunció ante la justicia y prescribieron en el 2020.

Marisa Brey informó en el espacio de chimentos de El Trece que Jey Mammón tomaría acciones legales para limpiar su imagen. Serían tres las denuncias que presentaría en la justicia. "Una es por coacción, por injurias y se suma una nueva que es por falsa denuncia", comenzó explicando la panelista.

"Esto implica que Lucas Benvenuto podría ir a la cárcel. De ser así, Lucas debería demostrar que su denuncia no es falsa y Fernando Burlando evalúa volver a representar a Jey Mammón para acompañarlo en la justicia", explicaron en Socios del Espectáculo.

Los supuestos chats entre Jey Mammón y Lucas Benvenuto

Y es que Fernando Burlando fue el representante legal de Jey Mammón años atrás y fue él quien solicitó la prescripción del caso. Pero, actualmente no se hizo cargo del conflicto legal que representa volver a enfrentar a Lucas Benvenuto. "En este momento Jey no tiene un abogado. Burlando empezó y terminó la defensa en el 2020 y en este tiempo lo aconseja con algunas cosas", explicó Marisa Brey.

Con la filtración de los audios y los supuestos chats de WhatsApp que corresponderían a partir del 2016, parecería ser que el caso se agravó porque las supuestas evidencias llegaron a la prensa y circulan por todo internet. Jey Mammón parece no cambiar su postura y asegura que conoció a Lucas cuando tenía 16 años, por lo que no podría haberlo abusado, debido a que la ley establece que a esa edad una persona puede consentir una relación.

La reacción de Lucas Benvenuto tras la entrevista de Jey Mammón con Jorge Rial

"Se abre la caja de Pandora. Se filtraron los audios y Lucas Benvenuto dio un vivo que redobló la apuesta y fue mucho más conmovedor. Ahora, con esta posibilidad, Lucas podría tener su chance de llegar a la justicia y demostrar su versión de los hechos", finalizaron desde el ciclo del canal del sol.

Jey Mammón abandonó el país

Jey Mammón, tras varios días de rumores sobre la posibilidad de que abandonara el país, finalmente lo hizo. Fue LAM el programa que mostró la cobertura que logró realizar Santiago Sposato. "Me voy para relajar la cabeza y descansar un poco", señaló el exconductor de "La Peña de Morfi" y no quiso seguir respondiendo. "No tengo nada más que decir", agregó.

"Es de común acuerdo", sólo dijo después cuando el notero le consultó sobre su salida de Telefe. Con respecto a su destino, Santiago Sposato indicó que era probable que fuese Madrid, España, por lo que indicaba la cartelera. "Se estaría yendo en el vuelo de las 23.55hs", dijo el periodista desde Ezeiza.

OL.