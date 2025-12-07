Jimena Barón celebró los dos años "libre de botox" y explicó el motivo por el que dejó de retocarse el rostro

Jimena Barón volvió a sorprender en sus redes al compartir un nuevo capítulo de su camino hacia la belleza natural. Fiel a su estilo espontáneo y cercana a su comunidad, la cantante abrió su intimidad para contar cómo vive estos casi dos años sin botox en el rostro, un cambio que según reveló la hizo sentir más cómoda con su imagen.

Jimena Barón festejó los dos años "libre de botox" y reveló el motivo por el que dejó de retocarse la cara

El sincericidio de Jimena Barón llegó en una serie de historias de Instagram grabadas mientras se probaba collares y pulseras artesanales de caracoles y piedras que compró en Brasil, donde se encuentra de vacaciones con su familia. Allí, relajada y sin maquillaje, lanzó la pregunta que encendió la conversación con sus seguidores: "Hace 20 meses que no me pongo botox y estoy pensando en seguir así, ¿qué dicen?".

En ese mismo video, la artista señaló el único detalle que todavía la hace dudar, tocándose el entrecejo con humor y honestidad: "Me jode un poco la arruga del ceño, pero el resto creo que me gusta más así". La respuesta fue inmediata. Decenas de usuarias la llenaron de mensajes cariñosos: "No te pongas nada", "Te queda hermoso" y "Estàs brutal". Un apoyo que reafirma la tendencia creciente de mostrarse tal cual, sin filtros ni retoques excesivos.

Jimena Barón celebró sus dos años libre de botox

Cabe mencionar que en mayo de 2024, Jimena Barón ya había contado que reemplazó el toxina botulínica por un método casero que descubrió en redes. “Me estoy poniendo esto para las arrugas del ceño”, dijo entonces, mostrando una cinta blanca rígida que se pega entre las cejas antes de dormir para evitar “las dos rayas”. Y aseguró, divertida, que cada mañana comprueba el resultado: “A la mañana ¡no hay arruga!”.

Las mejores fotos de Jimena Barón y su familia en Brasil

Durante sus días de descanso en Brasil, Jimena Barón compartió con sus seguidores una serie de postales que reflejan la armonía y la energía familiar que vive en estas vacaciones. La cantante viajó acompañada por su hijo Momo, su pareja Matías Palleiro, el pequeño Arturo y Mari, la amiga y niñera que la ayuda en la crianza. Juntos disfrutan del calor, la playa y las actividades al aire libre que ofrece Río de Janeiro, uno de los destinos preferidos de la artista.

Las mejores fotos de las vacaciones de Jimena Barón en Brasil

Entre las imágenes más entrañables aparecen Momo, el hijo de 11 años que tuvo con Daniel Osvaldo, surfeando como un profesional sobre las olas brasileñas y también jugando al fútbol con Matías en la arena, demostrando la buena relación que tienen. La actriz también publicó momentos en la pileta, paseos por la ciudad y escenas familiares llenas de risas, sol y complicidad, que muestran lo especial que está siendo este viaje para todos.