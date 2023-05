Jorge Rial reveló cómo encara la vida tras la afección cardíaca que sufrió en Colombia: "Ya no soy el mismo"

Jorge Rial volvió al país en un avión sanitario y luego de mostrarse descansando en la comodidad de su hogar, se filmó caminando por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. A través de su cuenta oficial de Instagram, contó cómo vive luego del problema cardíaco que casi le arrebata la vida en Colombia.

Junto a un video en el que se lo ve sonriente y tranquilo paseando por su barrio, Jorge Rial expresó: "De a poquito voy volviendo. Pasos cortos. Un poco de aire fresco. A respirar la vida en estos primeros días del resto de mi vida".

Jorge Rial.

"Ya les voy a contar todo lo qué pasó y sigue pasando. Lo estoy elaborando. Es un rompecabezas enorme. Aún no se por dónde empezar. En principio, por disfrutar esta nueva oportunidad", agregó Jorge que todavía no logra procesar todo lo que le tocó vivir durante las que iban a ser sus vacaciones.

Para terminar, Jorge agradeció a los seguidores que le hacen llegar mensajes de apoyo: "Gracias por todo el cariño. Me llegó todo. Sigo de pie pero ya no soy el mismo. Sería un error serlo después de la ola gigante que me revolcó. Nos vemos pronto".

Jorge Rial recuperó su clásico sentido del humor

Desde las historias de Instagram, Jorge también muestra algunos detalles de su vida ya de regreso en el país que lo vio nacer. Desde la comodidad de su hogar, se mostró tomando un café batido y lució un buen semblante.

Como si eso fuera poco, publicó hoy, una nueva postal en la que se lo ve sonriendo. "Otro día en el planeta tierra", comentó Jorge Rial tal como si desde que se recuperó contara los días como un nuevo comienzo.