Juana Repetto encontró en las redes sociales un canal donde expresarse y compartir sus experiencias sobre la maternidad con sus más de 1,8 millones de seguidores. En este marco, su tercer embarazo la marcó por completo, no solo por haberlo transitado recientemente separada, sino también por el profundo cambio que atravesó su cuerpo tras dar a luz por cesárea. Este fin de semana, la influencer compartió una foto de su cicatriz y realizó una profunda reflexión acerca de las transformaciones que experimentó en la última década al convertirse en madre.

El conmovedor posteo de Juana Repetto

A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, Juana Repetto compartió una imagen en primer plano de su cesárea, luego de haber dado a luz a Timoteo, su bebé de casi un mes. Tras haber contado días atrás sus miedos al someterse a una cirugía para traerlo al mundo, la actriz mostró su gratitud hacia su cuerpo, al que definió como su “templo”.

Juana Repetto junto a sus hijos | Instagram

“Gracias cuerpecito por haber sido el templo de mis tres hijos, gracias por haberles dado absolutamente todo lo que necesitaban durante su gestación y tantísimos años más alimentándolos también una vez afuera”, comenzó escribiendo en el pie de la fotografía, en la que se veía su abdomen real y sin filtros. Asimismo, agregó con total sinceridad: “Te agradezco con mi vida entera, gracias por permitirme traer al mundo a las tres personas más importantes de mi vida”.

La emotiva reflexión de Juana Repetto

Desde hace algunos años, Juana Repetto intenta mostrarse en sus redes cien por ciento natural y genuina. Sin embargo, en este posteo también reflexionó acerca de la lucha invisible que sostuvo durante años contra un sistema que les exige a las mujeres un cuerpo esbelto, sin cicatrices, sin estrías ni, mucho menos, kilitos de más. Para ello, de forma sutil, recurrió al body positive para plantar bandera.

Posteo de Juana Repetto | Instagram

“¿Me cuesta aceptarte? Si (y no me refiero específicamente a la cicatriz. De hecho, es lo que menos me cuesta) Toda una vida luchando contra el espejo Y lamentablemente contra una sociedad que espera de nuestros cuerpos algo que algunas pocas consiguen saludablemente”. Por tal motivo, se mostró resiliente frente a su nuevo cuerpo, al que aseguró que seguirá cuidando como un templo de vida: “Seguiré tratando de amarte y aceptarte así como sos, como en esa foto, y prometo cuidarte para poder compartir y gozar muchos años más de las tres personitas que trajimos a este mundo”.

Como era de esperarse, los cibernautas resaltaron que esa cicatriz es el resultado de haber dado amor y destacaron la autenticidad con la que se muestra en las plataformas de interacción social, ayudando a otras personas a aceptarse tal cual son. "Hermosa carta al cuerpo"; "No por nada tiene forma de sonrisa. La única cicatriz que es sinónimo de felicidad"; y "Ese es el mejor tatuaje que una mujer puede llevar", fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la caja de comentarios.

Cesárea de Juana Repetto | Instagram

No es casual que Juana Repetto haya elegido justamente una imagen de su cuerpo real en una fecha tan significativa como el Día Internacional de la Mujer. A lo largo de los años, la actriz recibió críticas y comentarios sobre su apariencia física e incluso sobre la forma en la que se viste. Sin embargo, lejos de correrse del debate, la influencer decidió utilizar sus redes como una herramienta para mostrarse tal cual es y barrer con los estándares de belleza impuestos. De esta manera, motivó a sus seguidores a la aceptación de los cuerpos reales y, en consecuencia, se sumó al body positive.

NB