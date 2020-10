Jujuy Jiménez habló de su nuevo romance con un reconocido polista

En un año de grandes cambios para Sofía "Jujuy" Jiménez el amor habría llegado otra vez a su vida. Después de la ruptura con Juan Martín del Potro, la modelo habría empezado una relación con el polista Jerónimo del Carril.

Los indicios aparecieron en redes sociales cuando la periodista Juariu mostró las coincidencias que la unen al ex de la cantante Chule Von Wernich. Al parecer, la diosa compartió el fin de semana en un campo del deportista junto a sus amigos. “Ninguno de los dos se atrevería a hablar de noviazgo. Se llevan muy bien y estarían en la famosa etapa de conocerse mejor", dijeron sus allegados a la revista Para Tí.

Lo cierto es que "Jujuy" se refirió a estas versiones y no se mostró contenta por los rumores. "Estoy sedada de amor, del bueno. Estas son las cosas que me llenan el alma en serio y me hacen muy feliz y a los periodistas que se preocupan qué es de mi vida: olvídense, ¿qué les importa qué hago de mi vida privada y demás? Besis", disparó en sus redes.

¿Lo confirmó?