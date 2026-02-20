Julieta Ortega y una producción de fotos de lujo en Mar del Plata

Julieta Ortega revolucionó las redes sociales con una osada sesión de fotos junto al mar, y generó una catarata de reacciones entre colegas, amigos y seguidores. A sus 53 años, la actriz se mostró disfrutando del sol y la playa en una producción a pura sensualidad.

En las imágenes se la puede ver con una bikini color piel, una remera blanca mojada que con tornea su cuerpo y anteojos de sol, mientras camina por la orilla del mar o se recuesta son riente en la arena húmeda.

“Las ondas del verano”, escribió la hija de Palito Ortega en la publicación, que sumó miles de likes en su Instagram

Uno de los primeros en reaccionar fue su sobrino Dante, hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, quien dedicó emojis de fuego a su tía.

Julieta se instaló en Mar del Plata donde se presenta con la exitosa obra “Sex”, de José María Muscari.

Julieta Ortega combina funciones de teatro con salidas nocturnas y jornadas en la playa. “Por algo le dicen La Feliz”, escribió en su perfil de Instagram la actriz, quien asegura estar sin pareja, dejando en claro todas las satisfacciones que le brinda su paso por la ciudad costera.