Karina Jelinek subió una foto con Flor Parise para el Día de los Enamorados y después la borró: "Le dio vergüenza"

Karina Jelinek compartió imágenes junto a Flor Parise para celebrar el Día de los Enamorados pero después decidió borrarlas.

La modelo cordobesa difundió una serie de fotos junto a su compañera en la que se muestran en topless y escribió: "You’re someone special” (“Vos sos alguien especial”, traducido al español) y agregó: “Happy Valentines Day” y “Feliz San Valentín”.

Lo cierto es que después debió aclarar que borró el post por pedido de su representante y amiga. "Perdón borré las fotos porque ahora le dio vergüenza, a mí no”, aclaró Karina Jelinek.

Karina y Flor Parise están juntas desde hace casi seis años y mantienen una convivencia y proyectos juntas. Tiempo atrás, la modelo confirmó que tiene el deseo de ser madre junto a ella y encarar este camino con ella.

"Es un vínculo perfecto en todo sentido. Somos súper compañeras, nos conocemos hace varios años y nos volvimos inseparables. Hacemos todo de a dos; compartimos viajes, días, etc… y cuando nos alejamos un rato ya nos estamos escribiendo", dijo la diosa en exclusiva para CARAS.

"Compartimos todo juntas. Flor ya tiene su hijo y me va a ayudar y a enseñar un montón de cosas porque ya las vivió. Si bien ya convivimos, un bebé obviamente va a cambiar la dinámica de la casa, aunque ya varios días viene Benicio, el hijo de Flor. Entonces un montón de veces hacemos planes de chicos. Digamos que fui practicando", agregó.

Karina Jelinek y su deseo de ser mamá junto a Flor Parise

Tiempo atrás, Karina Jelinek habló por primera vez de su proyecto de ser mamá mediante vientre subrogado.

"Me costó mucho tomar esa decisión, principalmente por la educación con la que me crié. Por eso esta no era la opción que más me convencía… pero después de un largo proceso lo decidí. Investigué mucho y me informé. Me asesoré con distintos médicos en Argentina y en Estados Unidos y obviamente también con Ana Rosenfeld, que es mi amiga y abogada, ya que en Argentina todavía no está legislado el alquiler de vientres”, dijo la cordobesa para CARAS.

“¿Por qué elegí este método y no gestar yo el embarazo? El motivo es completamente médico. Me desaconsejaron transitar un embarazo porque podría llegar a tener algunas complicaciones. No es que no puedo quedar embarazada, pero teniendo en cuenta este consejo médico y que existe esta posibilidad del alquiler de vientre, fue que tomé esta decisión”, aclaró.

