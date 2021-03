Karina Mazzocco reveló la forma insólita sobre cómo conoció a su marido

Siempre "Los Mamones" el programa de Jey Mammon por América deja grandes testimonios de parte de sus invitados y en esta oportunidad Karina Mazzocco fue la gran estrella de la noche quien repasó su carrera y habló de su intimidad y sobre la insólita forma en la que conoció a su marido, Omar El Bacha.

Jey le preguntó cómo había descubierto el año con su actual marido y Karina respondió con la anécdota de cuándo lo vio por primera vez: “Lo vi entre las góndolas. Había ido al supermercado completamente camuflada, era una época de mucha exposición. Yo me estaba divorciando y lo que menos pensaba era ir al supermercado y conocer a alguien. Lo vi y dije ‘¡qué bueno está ese morocho!’”.

Enseguida ella se dio cuenta de que él la estaba mirando: “Yo pensé que no me había visto pero me había recontra visto”, recordó. Entonces Silvina Escudero preguntó quien avanzó primero: “Él me encaró, cosa difícil que suceda. No sé qué fantasía tendrán (por los hombres) porque somos minas normales, pero no cualquier hombre se anima”, concluyó.

Karina Mazzocco revela cómo pasa la cuarentena: lee cuentos y se "convirtió" en cocinera

Referente de la moda, el estilo y la conducción, Karina Mazzocco es, además de todo eso, una de las mujeres más bellas de la Argentina. Y como buena ciudadana respeta las normas de aislamiento obligatorio dictado por el Gobierno Nacional y se mantiene en su departamento de Belgrano junto a su hijo, Malek de 13 años y su esposo Omar.

De gran relación con CARAS, Karina dialogó con este portal y contó como pasa la cuarentena, que descubrió de ella misma como ama de casa y además contó que lee cuentos en su cuenta de Instagram.

"A esta cuarentena le encontré el lado positivo, ya sé que es un embole, ya lo sabemos todos pero yo empecé a grabar cuentos y compartir eso con la gente. Me dije, ¿desde el mundo de la comunicación como puedo acompañar? Y la respuesta fueron los cuentos. Son cuentos de enseñanzas budistas, otros con sentido positivo de la vida. Tuvieron mucho éxito gracias a Dios, me los piden, cuando entrego un cuento nuevo en Instagram me encuentro mensajes re lindos", contó.