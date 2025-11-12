Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson y Niecy Nash en Brasil: ficción, moda y glamour

El emblemático Copacabana Palace de Río de Janeiro, Brasil, se convirtió en sede de una noche de glamour y espectacularidad con la presencia de Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash y Sarah Paulson. Las estrellas de Hollywood deslumbraron en la alfombra roja de la presentación en Latinoamérica de la serie Todo Vale de Hulu para Disney+, que las tiene como protagonista, junto a Glenn Close.

CARAS fue parte de la elegante avant premiere, en una noche en la que las cuatro protagonistas se mostraron entusiasmadas por ser parte del esperado lanzamiento. Entre sonrisas, flashes y gestos de complicidad, compartieron su en un evento que combinó glamour, emoción y moda.

Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash y Sarah Paulson en Latinoamérica: estreno y alegría

Todo vale se perfila como uno de los grandes estrenos del año para Disney+. La producción marca el debut actoral de Kim Kardashian con un elenco de lujo encabezado por Naomi Watts, Niecy Nash, Sarah Paulson y la legendaria Glenn Close.

Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson y Niecy Nash en Río de Janeiro | Foto: Disney+

La serie estrenada a nivel mundial el 4 de noviembre de 2025, sigue el trayecto laboral y personal de cinco abogadas que se sobrepusieron a un ámbito liderado por hombres y marcaron el camino en la defensa de mujeres de alto nivel adquisitivo en sus procesos de divorcio. Aunque un acontecimiento dar un giro en la trama de la historia.

Kim Kardashian para CARAS

Luego de una presentación en París y Los Ángeles, las protagonistas viajaron a Río de Janeiro para realizar el gran lanzamiento en Latinoamérica, este 11 de noviembre. Las cuatro actrices arribaron a la ciudad carioca en el avión privado de Kim Kardashian y luego de las 19 hs se presentaron en la alfombra roja realizada en el Copacabana Palace.

Durante la avant premiere, las protagonistas desfilaron por la alfombra roja, dejando en evidencia la química entre ellas, que forjaron una amistad durante el rodaje. Respondieron con simpatía las preguntas realizadas por CARAS, con una mirada personal sobre el tema central de la ficción y sobre el lugar que ocupa la moda, muy presente en cada escena y sus vidas.

En una caminata en conjunto por la alfombra roja, Niecy Nash y Kim Kardashian compartieron risas, miradas cómplices y al ser consultadas sobre qué es lo que “todo vale” en su vida, ambas coincidieron en señalar que consideran que en el amor no hay barreras. “Diría que en mi vida “todo vale” cuando se trata de amar a quien uno quiera amar, sin condiciones, sin nada, y con el gobierno ocupándose de sus propios asuntos”, expresó Nash con firmeza para CARAS. Kim coincidió con entusiasmo, dejando en claro que comparten una misma visión sobre la libertad de amar.

Por su parte, Sarah Paulson aseguró que en el vínculo con sus perros se cumple esta consigna. "Su amor es incondicional, me aman sin importar lo que haga. Eso es lo que en "todo vale", detalló la actriz. Mientras que su compañera, Naomi Watts, profundizó: “El equilibrio. Hay subidas y bajadas, y estoy llegando a cierta edad en la que sabes que nada es permanente. Todo viene y va, y simplemente aprendés a aceptar que así es como funciona”. Y Paulson agregó: “Aprendés a estar presente”.

La moda, protagonista indiscutida en Todo Vale y en el estilo de sus protagonistas

En la serie dirigida por Ryan Murphy, como en la alfombra roja, la moda se convirtió en un lenguaje compartido entre las protagonistas. Los espectaculares looks que se lucen en cada escena, también se tradujeron en la avant premiere, compartiendo entre las cuatro lineamientos de glamour y sofisticación, transmitiendo su personalidad a través de ellos.

Kim Kardashian demostró una vez más por qué se convirtió en un ícono de la moda y tendencias de la industria. Para la noche en Río de Janeiro, lució un vestido largo de satén blanco con escote pronunciado con tirantes finos y espalda descubierta, de Conner Ives. El detalle de la prenda se colocó a la altura de la cintura con un imponente detalle de plumas en tonos blancos y grises, que rodeaba la silueta de la actriz.

Kim Kardashian | Foto: Disney+

Consultada por CARAS, sobre el look que podría usar de alguna de sus compañeras de elenco que lucieron en la serie, la también empresaria no lo dudó y agasajó a la reconocida actriz: “Habría elegido uno de los de Naomi, creo que aparece más adelante; es como un traje completamente color crema. Le queda tan bien”.

Niecy Nash apostó al glamour más clásico con un imponente vestido negro de terciopelo, con escote profundo, manga larga y falda estilo sirena con brillos metalizados, una elección que dejó en evidencia su presencia arrolladora.

Niecy Nash | Foto: Disney+

La actriz, que interpreta a Emerald Greene en Todo Vale, también hizo su elección del mejor atuendo del set, y coincidió con Kim, con la elección de su colega: “Probablemente, le robaría el conjunto que usó Naomi Watts en el primer episodio, con esa capa de cashmere y el sombrero, porque a Emerald le encantan los sombreros”. .

Sarah Paulson | Foto: Disney+

Sarah Paulson tampoco dudó en elegir el estilo fashion que usaría: el de Dina, interpretado por Glenn Close. “Quería casi todos sus trajes. Pensé que eran tan... no se me verían tan bien como a ella”, señaló en diálogo con CARAS

Naomi Watts | Foto: Disney+

También, dejó en claro que es una gran conocedora de moda, imponiendo su estilo propio con el que se robó todas las miradas con su propuesta vanguardista al elegir a Balenciaga para su look de alfombra roja: un conjunto conformado por un top blanco estructurado combinado con una voluminosa falda verde esmeralda.

Naomi Watts coincidió con Sarah en la elección de looks de su compañera de Todo Vale. Y para su look para la alfombra roja, fue fiel a su elegancia sofisticada al elegir un vestido de Balmain, strapless brillante con bordado lineal de lentejuelas negras sobre base blanca, generando un efecto visual llamativo con un detalle tipo peplum sobre las caderas. Todo el diseño es atravesado con un cierre que recorre el vestido de arriba hacia abajo, rompiendo con la simetría.

Las cuatro mujeres dieron cátedra en la alfombra roja en Río de Janeiro sobre la química que comparten, y que nació en el set, mostrándose cómplices en sus respuestas. Las protagonistas formaron parte de proyección del cuarto capítulo de la serie, y una vez más, transmitieron entre ellas el espíritu inspirador de la serie con una historia marcada por mujeres decididas, fuertes y carismáticas.