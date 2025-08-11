L-Gante lanzó una polémica frase y un video: rumores de una reconciliación con Tamara Báez

Tamara Báez y L-Gante estuvieron viviendo fuertes discusiones legales y mediáticas, tras su separación. En muchas ocasiones, la joven aseguró que el cantante la había engañado con Wanda Nara. Además, lo acusó de no pagar la cuota alimentaria de su hija en común y lo demandó en la Justicia. A pesar de todo ste contexto, Elian compartió una polémica frase y un video junto a su expareja, y los rumores de romance comenzaron a surgir entre ambos.

Tamara Báez, L-Gante y su hija

¿Posible reconciliación? La polémica frase y el video de L-Gante con Tamara Báez

Tamara Báez había encontrado el amor, tras su separación de L-Gante. La joven comenzó a salir con Thiago Martínez, y no dudaba en demostrar lo bien que estaba con él. Al mismo tiempo, su relación con el cantante no finalizó, ya que se volvían a encontrar entre denuncias y dichos contra el otro. A pesar del vínculo que mantenían por Jamaica, su hija, la pareja parecía haber terminado hace mucho tiempo. Sin embargo, todo cambió en las últimas horas y las redes sociales explotaron.

L-Gante, Tamara Báez y su novio

La realidad es que L-Gante viene soltero desde hace unos meses. Su última relación con Wanda Nara finalizó, debido a que ambos estaban pasando por momentos personales complicados, y aseguraron de que no volverían a estar juntos. A pesar de eso, compartieron un viaje por Europa, y volvieron destacando que solo eran amigos. En este contexto, Tamara Báez comenzó a ser protagonista de rumores de separación, y se habría confirmado todo cuando el cantante compartió una polémica frase y un video con ella.

En las últimas horas, Elián Valenzuela subió una historia a su Instagram, con un fondo que parece ser el tapizado gris de un sillón, y escribió: "Unas ganas de volver con ella". Muchos creyeron que se trataba de Wanda Nara, pero acto seguido mostró un video de él con Tamara, jugando con Jamaica. Ambos están recostados y la niña en medio de ellos. L-Gante le acaricia el pelo de la joven influencer, quien sonríe e intenta no salir en la grabación.

Minutos después de esta situación, en Puro Show (eltrece), Wanda Nara fue consultada al respecto y confirmó que ambos se estaban dando una segunda oportunidad. La noticia emocionó a todos los usuarios, sobre todo a aquellos fanáticos que esperaban que la familia de tres volviera a estar unida. Por el momento, ninguno de los protagonistas volvió a referirse al respecto y las dudas alrededor siguen creciendo. Sin embargo, los rumores son más fuertes y dejan la posibilidad abierta.

A.E