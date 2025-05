La angustia de Lissa Vera por el perdón de Lowrdez a su ex denunciado por violencia de género

Lissa Vera atraviesa un momento de profunda preocupación tras conocer la decisión de Lowrdez de reconciliarse con su expareja, a quien había denunciado por violencia de género en 2022. Sus palabras reflejan la angustia de ver a su amiga envuelta en una situación que genera incertidumbre y polémica.

Lissa Vera y Lowrdes

La angustia de Lissa Vera por el perdón de Lowrdez a su ex denunciado

En las últimas horas, el desconcierto marcó la reacción de Lissa Vera al enterarse del perdón de Lowrdez a su ex denunciado por violencia de género. La cantante expresó su inquietud y dolor en Puro Show (El Trece), dejando en claro su preocupación por la difícil circunstancia que atraviesa su excompañera de banda.

Lissa Vera

Hace algunos días, la cantante compartió en sus redes sociales un posteo pidiéndole perdón a Leandro García Gómez, su actual novio. A través de sus redes sociales realizó un posteo que terminó sorprendiendo a todos sus seguidores: “Tomé decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje. Soy humana, no perfecta, como cualquier otra persona. Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida”.

Este giro inesperado en la vida de la bailarina no solo impactó a sus fanáticos, sino que encendió las alarmas a todos sus seres queridos, quienes temen por su bienestar. Una de las voces que más eco generó fue la de Lissa Vera, su excompañera en Bandana, quien dio una entrevista a un móvil de Puro Show (El Trece) y mostró su angustia ante la situación.

Lowrdez y Leandro García Gómez

"Cada cabeza es un mundo. El mundo de Lowrdez es bastante complicado. No me puedo meter ahí porque es ella la que lo siente, la que lo padece y la que tal vez no puede avanzar", comentó la cantante. Sin embargo, dejó en claro que, a pesar de la gran incertidumbre que esto le genera, respeta la decisión de su amiga.

En la misma línea, remarcó que habló con la familia de la artista y todos están preocupados por su bienestar, sobre todo por la poca comunicación que tienen con ella. "Uno se siente como un padre; si pudiera sacarla de ahí, lo haría, pero ya está el libre albedrío de cada ser humano y cada uno elige dónde quiere estar", reconoció.

Por otro lado, explicó que, a pesar de que mantienen vínculo todas las chicas de Bandana, hablar con su amiga no es fácil porque se encuentra sin teléfono: "No tiene teléfono ahora, o lo perdió… le pasa seguido". Para concluir con la entrevista, la compositora manifestó el deseo de que su excompañera se encuentre bien y esté feliz.

Lissa Vera, Verónica y Lowrdes

La angustia de Lissa Vera por el perdón de Lowrdez a su ex denunciado por violencia de género refleja la complejidad emocional de esta situación. Mientras la cantante lamenta no poder intervenir directamente, su preocupación y la de otros allegados dejan en evidencia el temor por el bienestar de la cantante.

VDV