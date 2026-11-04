Todo lo que no se vio de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Aunque para algunas casarse de blanco suene a temprana certeza o proyecto estipulado, para Mariana “Lali” Espósito, joven estrella del pop argentino con el fandom más aguerrido, caminar al altar no era ni tema de conversación. De hecho, descreída de la idea de que el amor necesitaba sellarse con arroz o papeleo burocrático, la actriz surgida del “semillero Cris” se había declarado públicamente ajena al respecto. “Ni en pedo me caso. Es un gastadero de dinero por una noche”, decretaba en seco.

La novia, Lali Espósito y el novio,Pedro Rosemblat el día de su casamiento. | Instagram.

Lali y Pedro Rosemblat, un amor que cambió sus planes

Pero no fue hasta que conoció al histriónico comunicador Pedro Rosemblat que su idea inicial, tras la solidez de 3 años de un feliz noviazgo, finalmente tambaleó. Y de no considerarse una wedding person a proyectar una vida con Pedro, la popular artista protagonizó junto a su pareja el sábado último una cálida ceremonia al aire libre y una fiesta con sus íntimos en una antigua propiedad del barrio de San Telmo. Sin ostentación ni pretensión más que el apoyo de los afectos cercanos, entre amigos, colegas y familia, la pareja contrató a Claudia Villafañe como orquestadora del evento en “Casa Carlos” para celebrar en una atmósfera chill su unión marital.

Las imágenes aéreas de la boda de Lali y Pedro. | RS Fotos.

“Fuimos inmensamente felices. Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor”, compartieron los recién casados. Si bien Lali había anticipado que sería una boda “tranqui”, era de esperarse que se montara un mega operativo de seguridad desde temprano. Sin embargo y por la magnitud de la figura en cuestión, muchas imágenes aéreas se fueron filtrando entre su gigantesco fandom a pesar del prominente vallado.

Ceremonia íntima, ritual de Halloween y celulares confiscados

Con cita a las 14, todo comenzó una hora después con una tanda de 80 invitados a la ceremonia a la que luego se le sumarían unos 80 más. Alejados del típico protocolo nupcial, la pareja, que inauguró el primer día primaveral soleado, entró de la mano a la vez que sonó “Necesito tu amor” de Charly García. Según contaron sus amigos, Pedro lloró emocionado desde que vio entrar a su novia hasta el final de la ceremonia.

Lali y Pedro frente a su amigo Martín Rechimuzzi. | Instagram.

La primera perlita fue el discurso improvisado de Candela Vetrano: testigo y mejor amiga de la actriz, además de llegar tarde se olvidó el discurso en sus notas del celular ya confiscado en una funda como el resto de los invitados. La ceremonia, que comenzó cinco minutos después de su llegada, tuvo a su hijo Pino como protagonista. Es que para que el bebé de la actriz y su pareja, Andrés Gil, no interrumpiera a su mamá, Lali se ocupó de personalmente de entretenerlo dándole flores de los arreglos.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat festejan su boda. | Instagram.

El maestro de ceremonias fue Martín Rechimuzzi, amigo y figura fundamental en el comienzo de su historia, al presentarlos. Antes de las formalidades del juez de paz, el comediante hizo reír a los presentes con un particular ritual, improvisado cuatro días antes de la boda: “Como se casaron en Noche de Brujas, les tiré como unos hechizos, que es lo que uno puede esperar del amor: que dure o que arda. Y los embrujos tenían que ver con cosas que no quería que pierdan: el poder de reírse, el poder del amor”, reveló.

Una boda analógica con los souvenirs más icónicos

Otro highlight fue un pedido generalizado a los asistentes: retratar con una cámara analógica que se les entregó al ingreso 27 fotos que deberían dejar en guardarropas como registro para los homenajeados. “Te elegimos para que nos ayudes a capturar los momentos más divertidos. Acordate de prender el flash”, decían las instrucciones. Y como para coronar una fiesta que comenzó al mediodía y terminó a las 3 de la mañana del domingo, los originales souvenirs con vibes de “despedida de soltera” estuvieron más que a la altura. Con encendedores, remeras y buzos personalizados, con las irónicas inscripciones “Yo fui al casamiento del novio de Lali” y “Ni en pedo me caso”, la cantante jugó con frases de su autoría y sumó un frasquito anti resaca de agua de coco y miel al que llamó “Lalikal”.

Los souvenirs de la boda, el frasquito anti resaca, encendedores con frases y una cámara para sacar 27 fotos. | Instagram.

Estos guiños no sólo estuvieron en los regalos, sino que se repitieron en la deco del lugar donde servilletas y cajitas de fósforos tenían ilustraciones con las iniciales “L” y “P”, siguiendo la silueta del anillo de compromiso con un cuadrado y un círculo. A pura naturaleza, en la deco predominó el verde y los arreglos florales haciendo del sector living de exterior, con sillones y alfombra persa en tonos claros, un espacio descontracturado.

El sleep dress minimal de Lali y un traje con mucha carga emotiva

El vestido minimalista de Lali, by Guevara Ocampo, fue fiel a lo que la cantante había adelantado: un diseño original sin estridencias ni cola eterna. En un sleep dress estilo noventoso en tono off white -con velo liviano que partía del peinado- Lali se alejó del clásico estilo nupcial para imprimirle su impronta. Y además de una elegante espalda descubierta y escote sencillo de bretel fino, la verdadera joya nupcial terminó siendo un complemento: una rosa metálica de vanguardia que reemplazó al clásico ramo y que se repitió, en versión small, sobre su vestido. Completó el look con plataformas altas plateadas de Aquazzurra que le dieron un tono moderno y rocker mientras que dejó su make up natural en manos de Maru Venancio (su estilista y amiga, que además agarró el ramo) al igual que el peinado, por Juanma Cativa, que le dejó el pelo suelto con ondas suaves y que más tarde adornó con un tocado de Gabriela Capucci.

El look de los novios, ella con una rosa metálica en la mano y él con una rosa de bronce en la solapa. | Instagram.

Para Rosemblat, el camino a elegir un traje que matcheara la gama de color de la cantante tuvo otro simbolismo. El streamer, que optó por un traje arena cruzado, con camisa blanca y sin corbata, confesó lo difícil que le resultó el proceso hasta que finalmente le bajó el nombre de Matías Carbone. Para el hijo de Marcela Amado (estilista histórica de Susana Giménez, también a cargo del estilismo de su hijo en el gran día) la decisión tenía un trasfondo más emotivo que fashionista: “Yo era oficialmente joven, había terminado el colegio y trabajaba en un local de ropa cuyo diseñador era un pibe de 23 –narró después–. Mucho talento y una onda imposible de imitar. Se llamaba Mati. Pasó el tiempo, empecé a trabajar en medios y él abrió su propia marca. Se llama Carbone. Cuando supe de la boda inminente entré en pánico porque de los 365 días del año, 350 uso remera negra manga corta. Dudé, sufrí, temí. Hasta que alguien me iluminó: llamalo a Mati. No se trata sólo del color o la tela, sino del trato. Me sentí como si fuera piloto de Fórmula uno, modelo de alta costura, el goleador del Calcio. Disfruté, reí, bailé y cada vez que me cruzaba un espejo pensaba: ‘Fa hermano, mirá lo que es esto’”. No es un traje, es un Carbone”. El conductor remató el cuento con su habitual humor: “Las medias me las compró mi mamá”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat. | Instagram.

También hubo lugar para el detalle romántico que se dejó ver en una rosa oscura de bronce en la solapa como guiño a la flor que llevaba Lali. Otro complemento clave fueron los lentes que tanto novios como familia presumieron en distintos momentos. La cantante eligió un modelo de Hardem Eyewear, el Biarritz Sun, mientras que su mamá Majo Riera, unos Shangai, y Dillom, colega y amigo, un Legado C3, de la cápsula LALI x HRDM: colección de edición limitada que la artista diseña junto a la marca.

Invitados del “semillero Cris” y ausentes con aviso

Con algunos ausentes con aviso, como Tini Stoessel, que se encontraba en Miami, y otros que sorprendió no ver en el lugar como su amigo, Nico Vázquez, se fue completando la selecta lista de figuras convocadas entre familiares y colegas entrañables desde sus comienzos como Peter Lanzani –su ex pareja de la juventud–, Benja Rojas, Cachete Sierra –su primer beso en ficción y en la vida–, Mery del Cerro con Meme Bouquet y Justina Bustos.

Izq., Mery del Cerro y Meme Bouquet. Der., Andrés Gil y Candela Vetrano. | RS Fotos.

Del ámbito musical tampoco faltaron Juliana Gattas y Ale Sergi de Miranda -que se lució como DJ haciendo bailar a todos- el bailarín Kotho Nuñez y Nicolás Merlin. También la exlegisladora Ofelia Fernández junto a Marcos Aramburu. Y, por supuesto, su hermana y mamá de su ahijado Santino, Anita Espósito, que llegó de total red y se retiró en zapatillas.

Izq., Justina Bustos y Máximo Pardo. Der., Peter Lanzani. | RS Fotos.

Izq., Agustín Cachete Sierra. Centro, Dillom. Der., Tomás Rebord. | RS Fotos.

Izq., Juliana Gattas. Der., Benjamín Rojas. | RS Fotos.

Operativo torta XL y menú de gastronomía criolla, sin mesas asignadas

Sin mesas asignadas y con bandejeo permanente, además de dos completas barras, la comida fue otro highlight. El gran operativo fue sin dudas la entrada de la torta nupcial: una enorme cake de 9 pisos XL que superaba la altura de la novia y que implicó tapar una camioneta entera con tela blanca para que no se filtrara durante el ingreso. Como cada detalle de la fiesta, estuvo a cargo de otro amigo de la cantante, Damián Betular, que acompañó además la parte dulce del evento con sus delicias icónicas de patisserie.

Izq., el operativo para entrar la torta. Der., Damián Betular. | RS Fotos.

Lali y Pedro junto a la torta, más alta que la novia. | Instagram.

Y no es menor que el menú elegido para la boda entre Lali y el dueño de “Gelatina”, a quien define como un gran cocinero, haya sido de lo más argento. La propuesta gastronómica lejos de ser una degustación de alta cocina, incluyó picada criolla, carnes a la parrilla, milanesas con puré y variedad de acompañamientos aunque la estrella fue el sándwich de molleja.

Pedro Rosemblat: “Me cambió la vida conocerla”

La fecha fue un secreto hasta que dejó de serlo: nada menos que en Halloween, la festividad en la que se conocieron en 2023. “Yo le había hecho un chiste picante en redes y él picó. Pero nos conocimos por amigos en una fiesta donde yo estaba espantosa: me había hecho un ojo negro corrido y peluca rarísima, como el meme de la Barbie destruida. No estaba para levantarme a nadie. Ahí lo vi y no sabía que medía un metro noventa”, contó ella y admitió: “Me sentí nerviosa y fue un primer buen indicio. Me impactó su porte y no le hablé por cuatro horas. Yo que siempre me hago la canchera, no pude. Y nos enamoramos muy al toque”.

Lali y Pedro sirven las copas en su boda. | Instagram.

A principios de 2024, la pareja blanqueó y antes de fin de año ya anunciaban convivencia temprana. “Me cambió la vida conocerla”, decía Pedro y Lali sumaba: “És el amor de mi vida”. El resto es historia. La reina del pop que en sus shows suele dedicarle la canción “1Amor” a Rosemblat, lo selló feliz ante sus más queridos testigos. Y aunque sin ostentación, para ellos fue a lo grande.

Fotos: Redes sociales y RS Fotos.