La China Ansa se sinceró sobre la crianza de sus hijos, India y Rafael: "A las 20:01 son del papá"

Josefina "China" Ansa mostró una vez más su costado más auténtico al compartir una escena que se repite cada día puertas adentro de su casa. Lejos de la imagen glamorosa que suele mostrar frente a cámara, la periodista habló con total honestidad sobre los desafíos de criar a sus dos hijos, India y Rafael, mientras intenta sostener el ritmo de una intensa agenda laboral.

Durante una charla en el podcast Sueño Sagrado, la conductora reveló cómo vive uno de los momentos más demandantes de la jornada: esas horas previas a la noche en las que el cansancio se acumula, los chicos reclaman atención y la organización familiar se vuelve clave para que todo funcione.

La China Ansa junto a Diego Mendoza y sus dos hijos

La "hora de las brujas" que pone a prueba a toda la familia de la China Ansa

La dinámica del hogar se transforma por completo cuando cae el sol. La China Ansa describió ese momento específico como un verdadero descontrol, marcado por una vorágine de necesidades que exigen atención inmediata. "La casa se convierte en un verdadero caos", admitió la periodista, al explicar cómo el baño, la cena y los pijamas se mezclan con pedidos infinitos de agua o un beso extra.

Ella reconoce que, con India de tres años y el pequeño Rafael de apenas cinco meses, la situación se vuelve un reto constante. "La hora de las brujas, que está cuando los niños son bebés, no se termina nunca", comentó con humor, dejando claro que el ritmo hogareño suele ser agotador. Para muchas madres, escuchar este relato resulta un alivio, ya que reafirma que esos momentos de desborde son parte común de la vida familiar.

Para cumplir con sus obligaciones, la comunicadora implementó una táctica de gestión del tiempo sumamente estricta. "Mamá tiene tiempo desde las 18:30 de la tarde", explicó, señalando que esa hora y media es fundamental para resolver sus pendientes. Con mucha determinación, se organiza para retirarse de su casa a las 20:00, estableciendo un límite temporal que respeta a rajatabla.

La China Ansa con sus hijos India y Rafael

Lo más divertido de su estrategia es la división de tareas que pactó con su pareja, el exjugador Diego Mendoza. "A las 20:01 son del papá", sentenció la China Ansa, marcando el momento exacto en que ella se desentiende de las responsabilidades domésticas para dedicarse a sus otros compromisos. Este límite claro no solo le permite trabajar con tranquilidad, sino que también garantiza que su pareja tome la posta cuando el cansancio del día empieza a pesar en toda la familia.

El momento de la salida de casa se convirtió en todo un ritual de estrategia y sigilo. Mientras el bebé realiza sus ejercicios para dormir, ella aprovecha para "depositarlo feliz" en su cuna, esperando que el sueño logre vencerlo. "Ya cuando me subo al auto, el problema es del otro", confesó entre risas, describiendo la sensación de alivio que siente al cerrar la puerta principal tras una jornada intensa.

La China Ansa junto su pareja Diego Mendoza

Esta "ceremonia" de retirada representa el fin de su labor como madre durante el día y el comienzo de su espacio personal. Con mucha picardía, admitió que sale "sigilosamente" de la casa, tratando de que nadie note su partida para no interrumpir la paz que tanto esfuerzo le costó conseguir.