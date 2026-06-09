Entramos a la cocina de Mica Vázquez y Gerónimo Klein: estilo rústico, decoración vintage y las sillas que son tendencia

Mica Vázquez y Gerónimo Klein construyeron una vida familiar lejos de los excesos y las ostentaciones. A través de algunas publicaciones en redes sociales, la actriz dejó ver distintos rincones de su hogar, donde cada ambiente refleja una búsqueda estética centrada en la comodidad, la calidez y el disfrute cotidiano.

Mica Vázquez y Gerónimo Klein

Uno de los espacios que más llama la atención en la casa de Mica Vázquez y Gerónimo Klein es la cocina-comedor, un sector integrado que se convirtió en el corazón de la casa. Allí, la pareja logró combinar elementos modernos con detalles rústicos y vintage, creando una atmósfera acogedora que invita a compartir momentos en familia y con amigos.

Entramos a la cocina de Mica Vázquez y Gerónimo Klein

La cocina de Mica Vázquez destaca por su diseño contemporáneo y funcional. Abierta al comedor, sin divisiones físicas marcadas, permite una circulación fluida y genera una sensación de amplitud que potencia la luminosidad del ambiente. Los muebles superiores en color blanco, de líneas simples y sin tiradores visibles, aportan una estética limpia y minimalista.

Así es la cocina de Mica Vázquez

A esto se suma una mesada clara que refuerza la continuidad visual y ayuda a mantener el aspecto ordenado del espacio. La barra divisoria con acabado similar al cemento introduce un detalle industrial muy sutil que dialoga perfectamente con el resto de los materiales, aportando modernidad sin perder la sensación de hogar.

Las sillas de fibras naturales por las que optó Mica Vázquez

Aunque la cocina de Mica Vázquez posee numerosos detalles interesantes, la verdadera protagonista visual del ambiente es la gran mesa redonda de madera maciza que ocupa el centro del comedor. Su presencia aporta carácter y se convierte en el punto de encuentro de toda la familia.

Así es la cocina de Mica Vázquez

Por encima de la mesa, una lámpara confeccionada con fibras naturales completa la escena y aporta un toque decorativo que refuerza la calidez del espacio. La combinación de madera, materiales orgánicos y colores neutros genera un ambiente relajado y acogedor. Lejos de los diseños ostentosos, la cocina de Mica Vázquez y Gerónimo Klein demuestra que el verdadero lujo puede encontrarse en los espacios funcionales, bien pensados y capaces de transmitir sensación de hogar. Una propuesta donde la comodidad y el diseño conviven en perfecto equilibrio.