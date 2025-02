Tomás Dente apuntó contra Carmen Barbieri después de que la conductora entrevistara a Morena Rial y le ofreciera un puesto en su panel. Después de este descargo, Josefina Pouso opinó y señaló que se trataba de envidia por parte del hermano de Fer Dente, ya que él no había tenido la oportunidad de ser quien entrevistara a la joven. Frente a esto, el conductor de “El Impertinente”, terminó por amenazarla por redes sociales e insultarla en su programa.

Los editoriales de Tomás Dente vienen generando polémica por la manera de abordarlos y como se muestra respecto a los enfrentamientos con sus colegas, esta vez fue contra Josefina Pouso y la acusó de acostarse con Matías Alé y Jorge Rial estando casada.

El durísimo enfrentamiento entre Tomás Dente y Josefina Pouso: “Te acostabas con Matías Alé estando casada”

Después de que Carmen Barbieri recibiera a Morena Rial en su programa, para entrevistarla sobre los hechos que la llevaron a terminar detenida, le ofreció un puesto en su panel y, aunque terminó por arrepentirse, Tomás Dente se pronunció al respecto y señaló que “el país está perdido”. Con los dichos del conductor, Josefina Pouso también ingresó en la polémica para mostrarse en contra de él y terminó siendo amenazada por Twitter.

Después de que el conductor de “El Impertinente” apuntara duramente contra Carmen por la idea de sumar a Morena Rial a su programa, la panelista de “A la Tarde” aseguró que “cada editorial de Dente da vergüenza ajena porque hace un dramón de cosas que no tienen tanta entidad”.

“Me parece que él habla porque no pudo tener la exclusiva de la entrevista con Morena, porque le hubiese encantado. Carmen se pudo haber equivocado pero, ¿desde qué lugar habla él de moralidad? Ojo que después se te da vuelta”, lanzó la periodista y terminó por ser amenazada por Tomás mediante un tweet y destrozada al aire de su programa.

La amenaza de Tomás Dente a Josefina Pouso

Con el inicio de su programa en Canal NET, Tomás no dudó en hacer reales sus amenazas y aseguró que Josefina se acostó con Matías Alé durante el 2014 estando casada, al igual que con Jorge Rial. Además, agregó duramente que “todo vuelve cuando te acostas con gente que tiene poder Pouso, ¿te suena?”.

“Estuviste desaparecida porque no servís para un carajo como periodista, te acostaste con Rial y te llamaron misteriosamente de los paneles”, sentenció y agregó que es “anti televisiva” por donde se la mire por estar “toda tatuada”.

“Sinvergüenza, asco les tendría que dar, infame, mamarracho. La rajaron de Intrusos porque no sirve para nada, ¿a mí me venís a hablar de moral?”, continuó y decidió acusarla de defender delincuentes por su ideología a favor del último Gobierno.

Tomás Dente contra Josefina Pouso

“Te va a volver porque voy a contar como te acostabas con Matías Alé en 2014 mientras tenías dos hijos, cochina, puerca”, lanzó y agregó que él no destruye familias pero ella sí, quitándole todo tipo de responsabilidad al actor.

Josefina decidió responder a las amenazas y aseguró que “nunca me casé y mi vida privada es privada”. Además, agregó que “jamás me vestí de moralista, siempre conté si fui infiel o no y si hoy practico o no una pareja abierta”. “No quieras hacer periodismo conmigo porque te va a ir mal”, cerró la panelista.

El enfrentamiento entre Josefina Pouso y Tomás Dente continúa intensificándose, ya que el conductor le dedicó gran parte de su programa después de amenazarla por Twitter, pese a que la periodista respondió rápidamente.

MVB