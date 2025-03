La fuerte predicción de Pitty, la numeróloga, sobre la China Suárez y Mauro Icardi: "Son una mentira"

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez se muestran juntos y felices en Turquía, la numeróloga Pitty hizo una contundente predicción sobre el futuro de su relación, asegurando que no durará. “No va a durar nada con nadie. Son una mentira todas estas relaciones. Me lo dicen los números”, afirmó sin rodeos en una entrevista en “Mañanisima”.

La fuerte predicción de Pitty, la numeróloga, sobre la China Suárez y Mauro Icardi

Según su análisis numerológico, Mauro Icardi está atravesando un “año tres”, lo que implica un período de cambios y crecimiento en diversos aspectos de su vida, pero sin estabilidad sentimental. “Es un año que le permite expandirse, tener un nuevo club, dejar su trabajo actual, empezar uno nuevo, mudarse, incluso tener un hijo si quisiera… pero no sostener una relación”, explicó la especialista.

Además, Pitty aseguró que el verdadero amor de Mauro sigue siendo Wanda Nara. “Mauro está enamorado de Wanda, y ella de él. La China Suárez es transitoria en la vida de ellos”, sentenció. Sin embargo, descartó una reconciliación inmediata entre el futbolista y la empresaria: “No digo que Mauro y Wanda vayan a volver, sino que se mueren por estar juntos. No saben cómo hacerlo, entonces redoblan la apuesta y se van dando con de todo. Están enamoradísimos, pero su vínculo es tan tóxico… Ese es el amor que ellos pautaron como pareja”.

El escándalo judicial de Mauro Icardi

En paralelo a su nueva relación, Mauro Icardi enfrenta una polémica judicial. Wanda Nara y su expareja, Maxi López, lo habrían denunciado por presunta violencia ejercida sobre uno de sus hijos, después de que se filtrara un supuesto informe del colegio al que asisten los menores.

Wanda Nara, Mauro Icardi y Maxi López

Si bien Icardi no se pronunció inmediatamente sobre el tema, con el correr de los días reaccionó en sus redes sociales y negó rotundamente las acusaciones. “No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes. Porque los crié y me dicen papá, palabras textuales”, comenzó escribiendo el delantero en una extensa publicación.

El descargo de Mauro Icardi

En su descargo, Icardi arremetió contra Wanda y Maxi, señalando contradicciones en sus denuncias y desafiando a que se revelen pruebas concretas, Además, acompañó su mensaje con una captura de chat en la que Wanda le preguntaba si quería pasar a saludar a uno de sus hijos por su cumpleaños. “Tic tac. Atentos que pronto se caen las caretas”, concluyó su posteo, junto con una imagen de Johnny Depp, en aparente referencia a su mediático juicio contra Amber Heard.

Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo, con versiones cruzadas y nuevos episodios que mantienen en vilo a la prensa y a los seguidores de los protagonistas. La predicción de Pitty se suma a la larga lista de controversias que rodean a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez.

N.L