La historia de amor de Luis Brandoni y Saula Benavente: 12 años juntos, casas separadas y un romance que le gana al tiempo

La historia de amor entre Luis Brandoni y Saula Benavente se consolidó a lo largo de 12 años con una dinámica tan singular como sólida. Ella, directora, guionista y productora de 52 años, eligió siempre un bajo perfil, aunque en contadas entrevistas habló con naturalidad sobre cómo construyeron un vínculo donde la diferencia de edad nunca fue un tema. Hija del recordado escenógrafo Saulo Benavente, Saula creció entre arte, escenarios y creatividad, un mundo que más tarde también la acercaría a Brandoni desde un lenguaje común.

Luis Brandoni y Suala Benavente

Luis Brandoni y Saula Benavente: un amor que no necesita la convivencia

La pareja decidió desde el inicio una modalidad que los define y fortalece: no conviven. Cada uno mantiene su casa, su rutina y sus tiempos, una fórmula que, según la guionista, resulta clave para sostener la libertad y el respeto mutuo. “Nos encontramos porque queremos, no por obligación”, expresó en una entrevista con la revista ¡Hola!. Ese equilibrio cotidiano también convive con su rol de madre de Baldomero, su hijo de 21 años fruto de su relación con el percusionista Gerardo “Toto” Rotblat, integrante de Los Fabulosos Cadillacs.

El origen del romance tiene un aire cinematográfico. Aunque ya se habían cruzado en algunas funciones teatrales, todo comenzó realmente en septiembre de 2013, en una fiesta de cumpleaños de Claudio Segovia, creador de Tango Argentino.

Cómo nació el amor entre Luis Brandoni y Saula Benavente

Fue una velada repleta de figuras: Mirtha Legrand, Nacha Guevara, Josefina Robirosa, Teresa Anchorena. Saula estaba ubicada en una mesa con escenógrafos, donde había ido acompañando a su madre. En un gesto espontáneo, cedió su silla a Soledad Silveyra. Ese simple acto cambió la noche: Brandoni la invitó enseguida a unirse a su mesa.

“Vení a sentarte acá”, le dijo el actor, iniciando una charla que se extendió entre Ana María Picchio, Marilú Marini y otros invitados. La química fue inmediata. Poco después, Brandoni la convocó a una comida en su casa junto a diferentes personalidades del espectáculo. Esa velada selló el comienzo: se siguieron viendo, descubriendo afinidades y dejando que la relación crezca a su propio ritmo.

“Al principio fue raro; él era una persona más grande que yo, pero… la vida”, recordó Saula, que entonces tenía 40 años mientras Brandoni tenía 73. Hoy, más de una década después, siguen eligiéndose desde la serenidad, la admiración mutua y una forma de amar que desafía cualquier molde tradicional.

