La historia de amor de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo: una clase de yoga, 25 años juntos y un romance que vence al paso del tiempo

La historia de amor entre Natalia Oreiro y Ricardo Mollo comenzó de la manera más inesperada. Fue en una clase de yoga en el año 2001 donde dos mundos distintos se cruzaron para siempre. Ella tenía 23 años, él 43, y ninguno imaginaba que aquel encuentro marcaría el inicio de una relación que ya suma más de dos décadas. Lo que empezó como una amistad, pronto se transformó en un vínculo profundo, guiado por la sensibilidad, la admiración y un romanticismo que ambos sostienen hasta hoy.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

A lo largo de estos años, Natalia Oreiro y Ricardo Mollo mantuvieron un bajo perfil, priorizando su intimidad y la vida familiar junto a su hijo Atahualpa. Pero, cada vez que la actriz decidió abrir su corazón públicamente, lo hizo con palabras cargadas de ternura hacia su compañero de vida.

Una clase que lo cambió todo

Según contó la propia Natalia Oreiro, aquel primer encuentro en la clase de yoga fue decisivo: “Nosotros nos hicimos muy amigos en la clase. Yo lo miraba a él como diciendo ‘¡dale!’. Me miraba, me cuidaba un montón en la clase, por eso también me enamoró”, recordó años después, dejando en claro que la conexión nació desde esos momentos cotidianos y no desde el interés.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

Desde entonces el vínculo se fue fortaleciendo con naturalidad. La amistad se convirtió en amor, y juntos construyeron una relación sólida que atravesó mudanzas, proyectos, giras y maternidad. Con el tiempo, Natalia Oreiro definió ese amor como el más profundo de su vida: “Es una persona especial. Es el hombre que amo y mi compañero de vida. Ricardo es un hombre muy sabio… A mí él me enseña mucho”, expresó en una entrevista.

Natalia Oreiro reveló cómo mantiene su relación con Ricardo Mollo

Natalia Oreiro siempre habló desde un lugar emocional cuando se refirió a su relación. Para ella, el amor se sostiene en pequeños gestos cotidianos: “Lo sexual es importante cuando uno ama a una pareja. Pero siempre para mí fue importante el escuchar al otro, el poder mirarlo, tener detalles de romanticismo, estar”. Su fórmula es clara: sensibilidad, presencia y equilibrio. “Para mí tiene que existir un Ying y Yang”, afirmó.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

Hoy, tras 25 años de amor, Natalia Oreiro sigue destacando la luz de su compañero y su rol como padre: “Él sigue siendo un compañero excepcional y es un hombre hermoso. Tiene luz. Además, como padre es súper presente. Lo veo cómo se vincula con nuestro hijo y me vuelvo a enamorar”. Con estas palabras, la actriz deja en evidencia que su vínculo con Ricardo Mollo, va más allá de lo efímero y que hoy, después de más de dos décadas juntos, el músico sigue siendo una de las mejores elecciones que ha hecho en su vida.