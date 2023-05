María Belén Ludueña se casó con Jorge Macri el pasado 12 de noviembre y comenzó una nueva etapa en su carrera.

La periodista marplatense comparte un departamento con el Ministro de Gobierno Porteño en CABA.

La casa de María Belén Ludueña

El lugar mantiene una decoración clásica y rústica con muebles de madera maciza y un living con un amplio ventanal e imponente vista.

La casa de María Belén Ludueña

La cocina, un lugar de importancia para María Belén Ludueña y su marido, también posee una increíble vista con mesadas de mármol blanco.

La increíble vista de la casa de María Belén Ludueña.

El living cuenta con algunos sillones de cuero marrón, pero también combina otras texturas como las alfombras de piel. "La decoración es repartida, me gusta el estilo de Jorge y le fuimos agregando cosas juntos", dijo María Belén Ludueña en una anterior entrevista con CARAS.

La luminosa cocina de María Belén Ludueña.

Cómo empezó la historia de amor de María Belén Ludueña y Jorge Macri

María Belén Ludueña y Jorge Macri se conocieron en agosto del 2017 en la mesa de Mirtha Legrand pero recién en 2018 tuvieron su primer salida.

A mediados de 2021, Jorge Macri aprovechó que María Belén Ludueña había sido invitada a ‘Polémica en el Bar’ para sorprenderla al aire. Llamó en vivo al conductor Mariano Iúdica e hizo la propuesta: “¿Te quéres casar conmigo?”. El “sí” fue inmediato y coronó una relación que siempre promete ir por más y que selló su amor con la boda el 12 de noviembre.

María Belén Ludueña y Jorge Macri en su boda.



Sobre esta consolidada relación, María Belén Ludueña definió qué significa el Ministro para ella. "Jorge es mi amor. Llegó en el momento que tenía que llegar, ni un minuto antes ni uno después. Sin lugar a dudas me hizo una mujer más feliz y plena. Es un hombre sereno con mucha templanza, que me aconseja y me sostiene. Es mi compañero de vida; y hemos logrado un amor muy sano. La pasamos muy bien, nos reímos mucho y disfrutamos nuestra compañía. Me encanta cuando llega a casa" destacó.