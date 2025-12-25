La predicción de Lourdes Ferro sobre el 2026 de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: casamiento, bebé y nuevos planes juntos

Lourdes Ferro es astróloga, tarotista, escritora, actriz y presentadora de televisión. Con más de 20 años de experiencia en el medio, la autora de Guía Astrológica 2026 (que sale ininterrumpidamente desde el 2019) es la indicada para hablar del futuro de muchos de los famosos más reconocidos de la Argentina. Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no pudieron faltar en sus predicciones.

Así será el 2026 de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En una entrevista exclusiva con CARAS, Lourdes Ferro afirma que sus signos no pasaron por su mejor momento en 2025, pero que esto cambiará en 2026. “Aries no la estuvo pasando nada bien y Géminis tampoco. Ahora, a partir de marzo, hay como un acomode planetario que realmente genera que los dos puedan estar muy bien y pensando. Más allá de que el vínculo es estable, pensando en una construcción real de los dos, o sea, o pensando en una construcción de los dos”, aseguró.

Lourdes Ferro.

Sorpresivamente, Lourdes destaca que esta construcción no tendría que ver necesariamente con un casamiento, como se viene especulando desde hace meses, aunque esa posibilidad esté latente. “Se los va a ver muy estables. Dentro de eso puede ser un casamiento. No sé si es tanto lo que ellos quieren. Es más la gente la que quiere el casamiento que ellos dos, porque ellos están bárbaros. Sienten que están bien”, continuó.

De inmediato, y a sabiendas de lo que podría causar esta declaración, aclaró que no es que la pareja no lo piense o no quiera dar ese paso. “No quiere decir que no quieran estar juntos, pero no sé si lo necesitan tanto, como sí lo necesita la gente para habilitarlos como pareja”, añadió.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

El posible bebé de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tras hablar del casamiento y los planes como pareja para este año, Lourdes Ferro avanzó por el camino lógico: la posibilidad de un hijo entre ambos. La astróloga aseguró que puede haber un bebé en camino, pero que no llegará este año. “Puede haber un bebé, pero no sé si este 2026 (…) lo veo más el 27, no tanto ahora”, sentenció.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

De esta manera, Lourdes Ferro habló del futuro de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. La reconocida Astróloga se centró en los planes para este 2026, el tan rumoreado casamiento y aquello que sus seguidores tanto esperan, la posibilidad de un hijo entre ambos.