La reacción de Flor de la Ve luego de escuchar la respuesta de Lucas Benvenuto a Jey Mammón: "Me conmueve"

La denuncia que hizo Lucas Benvenuto a Jey Mammón por abuso sexual cuando era menor revolucionó los medios. Al comienzo, el humorista decidió recluirse de los medios y no hablar del tema, pero figuras del espectáculo salieron a pedir que de la cara y aborde el tema. Entonces, decidió publicar un frio comunicado a través de su Instagram, pero no gustó. Luego, subió un video hablando sobre el tema, pero tampoco fue suficiente, por lo que decidió conceder unas entrevistas a Jorge Rial y Baby Etchecopar. Además, se filtraron unos audios que Benvenuto le envió al humorista y tuvo que salir a hablar.

Flor de la Ve, conductora de Intrusos

Lucas Benvenuto hizo un vivo en Instagram hablando de las declaraciones de Jey Mammón en las entrevistas de Jorge Rial y Baby Etchecopar y sobre unos audios que se filtraron cuando Intrusos estaba al aire, por lo que lo transmitieron. Flor de la Ve, la conductora del ciclo de América, se mostró angustiada y se quebró en pleno vivo. "Estamos ante un hecho periodístico muy fuerte. Esto va a marcar un antes y un después en la televisión sobre hechos de violencia sexual contra las infancias", expresó la conductora con tristeza.

Luego, se tomó un instante para contar qué le sucede al escucharlo a Lucas Benvenuto al hablar de lo que Jey Mammón le habría hecho: "A mi me pasa algo bastante particular al escuchar a Lucas, me conmueve profundamente todo lo que dice. Yo no puedo dejar de pensar que yo soy mamá", agregó angustiada refiriendosé a sus dos hijos, Isabella y Paul, que tiene con Pablo Goycochea.

Lucas Benvenuto en Instagram

"Tengo dos hijos de 11 años y me cuesta mucho salirme de ese lugar porque, en definitiva, lo que estamos escuchando es a un niño que le tocó atravesar cosas espantosas, que no le deseamos a ninguna criatura. Desde ese lugar, ¿Cómo podemos juzgarlo? ¿Cómo podemos juzgar un audio?", continuó entre lágrimas sobre Lucas Benvenuto y su denuncia a Jey Mammón.

Por último, cerró el tema muy movilizada y conmovida por lo que Lucas Benvenuto contó con respecto al abuso que habría sufrido por parte de Jey Mammón. "El ser humano es cambiante por naturaleza. Imagínense una persona que le tocó atravesar las cosas que le tocó atravesar a él. Cuando él le escribe a estas personas lo único que quería era que le pidan perdón", expresó mostrando su empatía con el joven y aclarando que entiende el por qué de sus audios.

El mensaje que Lucas Benvenuto le mandó a Flor de la Ve en 2018 sobre su relación con Jey Mammón

Flor de la Ve reveló una conversación que mantuvo con Lucas Benvenuto años atrás hablando sobre la demanda y su relación con Jey Mammón. "Fue en 2018 la primera vez que me escribe, era muy largo", comenzó explicando la conductora. Los panelistas analizaron el hecho de que el joven haya decidido mandarle un mensaje a la artista y concluyeron: "Tenía la necesidad de hablar".

Lucas Benvenuto le escribió a Flor de la Ve en 2018

La conductora continuó revisando su celular y destacando algunos puntos que encontró en el mensaje que le envió Lucas Benvenuto. "Me menciona a otras personas del medio", reveló Flor de la Ve, sin dar nombres. Luego, encontró un fragmento que parece resumir los sentimientos del joven: "Ahora de adulto, con mis 26 años, entiendo que tuve mala suerte de cruzarme con este tipo de personas". Entonces, la artista reflexionó: "Vos ya venís dañado y te cruzás con esa persona".

