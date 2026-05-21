La vida de Boy Olmi en España: teatro, fiestas regionales y castillos

Desde hace varias semanas, Boy Olmi vive una experiencia muy especial en España. El actor viajó junto a Carola Reyna para presentar sus respectivos proyectos teatrales y aprovechar el viaje para disfrutar de una rutina mucho más tranquila y conectada con la vida cotidiana madrileña.

Carola Reyna y Boy Olmi

Mientras Boy Olmi presenta su unipersonal autobiográfico BOY, Carola Reyna deslumbra con Okāsan, una obra profundamente atravesada por los vínculos familiares. La estadía también tiene un costado personal pues, Rafael, el hijo de la actriz, vive en Europa, por lo que aprovecharon esta temporada para compartir más tiempo en familia y reencontrarse con amigos.

Así son los días de Boy Olmi en España

Lejos de mostrarse únicamente enfocado en el trabajo, Boy Olmi comenzó a compartir en sus redes sociales distintos momentos de su vida diaria en España. En alguna de las postales se puede ver al actor recorriendo las calles de Madrid, disfrutando de los espacios verdes, de los cafés al aire libre y de caminatas junto a Carola Reyna.

Aunque se encuentran cumpliendo con compromisos laborales, la experiencia europea de Boy Olmi y Carola Reyna parece funcionar como un respiro frente a la intensidad de la rutina en Argentina. Esa sensación de calma también atraviesa su presente artístico pues, aunque con múltiples funciones, logran conseguir el equilibrio perfecto para hacer turismo y acoplarse con la ciudad.

Las obras que presenta Boy Olmi en España

Durante su estadía en Europa, Boy Olmi se encuentra presentó dos propuestas teatrales en distintas ciudades españolas. Por un lado lleva adelante su unipersonal BOY, mientras que también forma parte de La heladería, una obra que rápidamente logró captar la atención del público local y de la comunidad argentina residente en España.

Justamente La heladería se convirtió en uno de los grandes sucesos de su temporada europea, agotando las localidades de su función estreno en la sala La Badabadoc Teatre de Barcelona dentro del Ciclo Latituds OTB. La propuesta, protagonizada junto a Ana Scannapieco y Pablo Fusco bajo dirección de Lisandro Penelas, es una mezcla de recuerdos y nostalgia alrededor del universo de una tradicional familia heladera.

El anuncio de las localidades agotadas.

Los castillos, las fiestas populares y los lugares que descubrió en Europa

En medio de las funciones y los compromisos laborales, Boy Olmi también aprovechó para recorrer distintos rincones históricos y culturales de España. A través de sus redes sociales mostró imágenes de castillos antiguos, campos llenos de flores y paisajes tradicionales que forman parte de esta etapa lejos de Buenos Aires.

Los planes de Boy Olmi en Madrid

Uno de los momentos que más llamó la atención fue su participación en la Fiesta de San Isidro, una de las celebraciones más emblemáticas de Madrid. El actor compartió parte de los festejos populares y dejó ver cómo se integró a las costumbres locales durante su estadía en la capital española. Entre teatro, recorridos históricos y encuentros personales, Boy Olmi atraviesa una temporada marcada por la tranquilidad, la exploración cultural y una conexión mucho más profunda con el presente.