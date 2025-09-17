"Basta, ya te vimos": las lapidarias críticas contra la China Suárez por su romántico video con Mauro Icardi

La China Suárez volvió a ser tendencia en redes sociales tras publicar un video con Mauro Icardi que generó amores y odios en cuestión de minutos. La actriz decidió reunir varias grabaciones de momentos compartidos con el futbolista y editarlas en un reel que rápidamente se viralizó.

En las imágenes, la pareja aparece en situaciones íntimas y cotidianas. Desde besos apasionados en su casa, escenas jugando con un gatito, hasta viajes donde se los ve disfrutando de cenas románticas o nadando juntos en el mar. Todo con un tono de acaramelamiento que buscaba reflejar la fortaleza del vínculo que mantienen.

Las lapidarias críticas contra la China Suárez por su video con Mauro Icardi

Sin embargo, lo que pretendía ser una demostración de amor se convirtió en el centro de un nuevo debate virtual. Apenas la publicación comenzó a circular, los comentarios críticos inundaron la red social. “Basta, ya te vimos nenita”, expresó un usuario acompañado de un GIF de Martín Cirio. Otro escribió: “Esto ya lo vimos, mostranos algo distinto. ¿Tenés otro bikini que no sea el de animal print? ¡Que muestre!”.

Las críticas contra la China Suárez en su video

Los cuestionamientos apuntaron principalmente a la exposición constante de la actriz, con mensajes que pedían menos exhibicionismo y más discreción. Incluso algunos recurrieron al humor con frases como “wey ya”, junto a imágenes de fastidio.

Las críticas contra la China Suárez en su video

Del otro lado, no faltaron quienes salieron en defensa de la pareja, sosteniendo que la libertad de mostrar su vida privada corresponde únicamente a ellos. “Y el que no le guste, que no mire, es más simple de lo que piensan”, escribió un seguidor que cuestionó la ola de críticas.

Las críticas contra la China Suárez en su video

Este ida y vuelta refleja una constante en la vida pública de la actriz: cualquier publicación vinculada a su intimidad genera reacciones extremas. Mientras algunos aplauden la transparencia con la que comparte momentos junto al futbolista, otros la acusan de buscar protagonismo con cada gesto.

El video continúa acumulando reproducciones y comentarios, consolidándose como uno de los contenidos más comentados del día. La China Suárez, lejos de pasar desapercibida, sabe mantenerse como tema en las redes sociales, es que cada publicación que hace con Mauro Icardi da que hablar a los usuarios.

F.A