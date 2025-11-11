Las travesuras en el avión de Benjamín, el hijo de Valu Cervantes, antes de reencontrarse con Enzo Fernández

La salida de Valentina Cervantes de MasterChef Celebrity marcó el cierre de una etapa. Con su participación finalizada, la influencer decidió emprender viaje para reencontrarse con Enzo Fernández, su pareja y padre de sus hijos, quien actualmente reside en Inglaterra mientras juega para el Chelsea.
Durante su paso por el programa, Valentina Cervantes se mantuvo siempre tranquila y enfocada, pero al momento de explicar públicamente su decisión de abandonar la competencia, fue completamente sincera. Invitada en A la Barbarossa, la modelo contó que la prioridad era y es su familia, especialmente el bienestar de sus hijos. Allí también aclaró rumores y puso fin a las versiones que giraban en torno al motivo de su salida.
Valentina Cervantes explicó las razones de su salida
Valentina Cervantes explicó que su partida no estuvo vinculada a conflictos internos ni escándalos. Por el contrario, se trató de una cuestión familiar impostergable: “Mi hija Olivia está escolarizada en Inglaterra y estuvo viviendo con su papá sola como un mes”, expresó. Además, detalló que la dinámica diaria se había vuelto complicada: “Enzo tiene una agenda muy ocupada y mi nena se tenía que quedar con la niñera, pero no está acostumbrada”.
También negó cualquier cruce con Wanda Nara: “No fue por eso la salida, nunca sería por eso. No fue real, por lo menos yo no me enteré de nada”. Y agregó que no existía vínculo estrecho entre ambas: “Nunca tuve la necesidad de hablar por privado con ella”.
El divertido viaje de regreso de Valentina Cervantes y sus hijos
Ya instalada nuevamente en modo mamá full time, Valentina Cervantes compartió en sus historias de Instagram algunos momentos del viaje junto a sus hijos. Fue allí donde Benjamín, el más pequeño, se robó toda la atención. En uno de los videos se lo ve sentado en el piso del avión, jugando y moviéndose con total libertad.
En otro clip, el pequeño sorprendió cantando la canción de cumpleaños durante el vuelo, en voz alta y sin vergüenza. Valentina Cervantes acompañó el momento con humor y escribió: “Por si algún pasajero cumple años”, dejando en claro que la espontaneidad de Benjamín es parte de su encanto cotidiano.