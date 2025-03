En las últimas horas, Lali Espósito se vio envuelta en una polémica nacional luego de que Eial Moldavsky revelara detalles íntimos sobre un supuesto encuentro sexual que habría tenido con una figura argentina. Aunque no la nombró directamente, las pistas que dio apuntaron claramente a la cantante, lo que generó una ola de críticas y especulaciones en redes sociales.

El escándalo ocurrió durante el programa de streaming Sería Increíble (OLGA), donde Moldavsky, ante la mirada de Nati Jota, Damián Betular y Homero Pettinato, compartió un relato explícito que rápidamente se volvió tendencia y tema de discusión. A pesar de no mencionar a Lali por su nombre, el contexto y las insinuaciones dejaron pocas dudas sobre a quién se refería.

Horas después, el divulgador de filosofía utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicas. “Pido disculpas a todos los que vieron mi video; para mí es incómodo verlo. Está horrible verme hablar así de la intimidad, no me gusta para nada y me causa mucho rechazo verme a mí mismo”, expresó. Esta mañana, en una nueva emisión de Sería Increíble, Moldavsky volvió a disculparse, esta vez acompañado por Nati Jota, quien también fue cuestionada por no frenar el relato durante la transmisión.

Eial Moldavsky y Lali Espósito.

Sin embargo, las disculpas no fueron suficientes para Lali Espósito y su pareja, Pedro Rosemblat. Aunque la cantante no se pronunció públicamente sobre el escándalo, ambos tomaron una decisión contundente: dejaron de seguir a Moldavsky y a Nati Jota en sus respectivas cuentas de Instagram. Este gesto, aunque silencioso, dejó en claro su postura frente a las polémicas declaraciones del hijo de Roberto Moldavsky, con quien Lali solía mantener un buen vínculo.

La letal respuesta de Lali y Rosemblat.

Lali dejó de seguir a Nati Jota en Instagram.

La reacción de la pareja, que no pasó desapercibida, rápidamente salió a la luz gracias a periodistas y cuentas de fans de la cantante. Mientras Eial Moldavsky intenta reparar el daño causado, Lali Espósito y Pedro Rosemblat, más que las palabras, hablaron con gestos.