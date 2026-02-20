Lola Abraldes y Mateo Belmonte, enamorados en Roma: el álbum completo de sus vacaciones

Lola Abraldes (21) y Mateo Belmonte (20), protagonistas de “Margarita” decidieron dejar atrás el misterio y blanquearon su romance con postales románticas desde Europa. Luego de meses de especulaciones, los fanáticos de la serie, creada por Cris Morena, festejaron que el amor una vez más traspasara de la pantalla a la vida real.

Mateo y Lola, enamorados en la Fontana di Trevi.

Fue Mateo quien dio la señal más clara al compartir imágenes junto a su compañera en los sitios icónicos de la capital italiana. “Felicidad por las calles de Roma”, escribió el actor que en la ficción interpreta a Rey, en un posteo que rápidamente superó los 19 mil “me gusta” y sumó la reacción de varios integrantes del elenco.

Luego de meses de rumores, Lola y Mateo blanquearon su amor.

Entre las reacciones en redes sociales se destacó el de Mora Bianchi, quien encarna a Margarita en la serie, y celebró pública mente el romance. Semanas atrás, la protagonista también blanqueó con Toti Spangenberg.

La pareja, a puro romance en las calles de Roma.

Se trata de la primera vez que Lola y Mateo se muestran públicamente enamorados.

Mateo Belmonte, quien interpreta a Rey en Margarita, se mostró feliz desde Europa.

Cuáles fueron los sitios icónicos que visitaron Lola y Mateo

Durante su estadía recorrieron la Fontana di Trevi, el Coliseo Romano, disfrutaron de la gastronomía local y pasearon por algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad, aprovechando al máximo el tiempo compartido.

Lola Abraldes hizo gala de su perfil más fashionista.

Son meses de mucha gratificación para Lola, quien además de encontrar el amor en “Margarita”, obtuvo el Martín Fierro Revelación por su interpretación de Daisy en la exitosa ficción.