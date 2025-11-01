El look de Marco, el hijo de Sol Pérez, para su primer halloween

La previa al regreso de Sol Pérez a sus actividades en El Noti de la Gente (Telefé) estuvo marcada por una celebración familiar vibrante en Miami, Estados Unidos, donde la periodista y su familia se sumergieron de lleno en el espíritu de Halloween. La conductora compartió con evidente orgullo y felicidad en su cuenta personal de Instagram una serie de imágenes y videos que cautivaron a sus seguidores, especialmente gracias al simpático look de su hijo Marco, de tan solo seis meses de vida, generando ternura en la web.

Así se disfrazó Marco y Sol Pérez para celebrar Halloween

La vida de Sol Pérez y Guiso Mazzoni dio un giro completo con la llegada de Marco, y este Halloween marcó su primera celebración como familia. Como es tradición en Estados Unidos, una fiesta pagana que congrega a millones, grandes y chicos salen a las calles luciendo disfraces de personajes icónicos del terror y la ficción. En esta ocasión, Sol Pérez, su marido y el pequeño celebraron con gran euforia, compartiendo el momento con la leyenda: “Happy Halloween! ¡Nuestro primer Halloween en familia!”, publicada en el perfil de la famosa red social de la camarita.

Sol Pérez y Marco | Instagram

Para la ocasión, la familia optó por una temática coordinada, vistiendo disfraces a juego de Spider Man. Si bien todos lucían encantadores, fue el look del bebé el que acaparó la mayor cantidad de halagos en las redes sociales, desatando una ola de comentarios positivos como: “Amo la Spider family”, “marco me mata de ternura”, y “Marco bebito bello”, demostrando el cariño que la audiencia tiene por el pequeño.

El empresario no se quedó atrás en demostrar su devoción por su familia confesando radiante su amor por su esposa e hijo: “Los amo con mi vida”. Este intercambio mensajes reflejó la unión y felicidad que atraviesan durante sus vacaciones en Miami, justo antes de que la presentadora deba retomar sus compromisos laborales en Argentina.

Las opiniones divididas de los seguidores de Sol Pérez

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Mientras muchos destacaban el amor y la unión familiar, una porción de los seguidores de Sol Pérez señaló que la temática de superhéroes no se alineaba estrictamente con el concepto tradicional de terror de Halloween. Se pudieron leer comentarios tajantes y críticos como: “Hermosa con su bebé. Pero es Halloween o sea disfraz terrorífico” y “No entendieron el concepto de Halloween…fueron a una convención de súper héroes”.

A pesar de estas observaciones sobre la elección del disfraz, no hay señales de que la opinión externa haya afectado el ánimo ni la cotidianidad de la joven familia. Sol Pérez continuó compartiendo cada detalle de la jornada, incluyendo paseos en cochecito y hasta la divertida actividad de pedir golosinas, las cuales guardó cuidadosamente en una bolsa de tul.

Marco | Instagram

De esta manera, la celebración de Halloween sirvió como un tierno y divertido paréntesis para Sol Pérez y su familia antes de su regreso a la rutina laboral en suelo argentino La unión entre la pareja es palpable y cada publicación demuestra que los momentos más valiosos son aquellos que comparte con su familia. "Alguien terminó agotado", fue la foto de cierre que eligió la comunicadora.

NB