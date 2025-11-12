Los mejores looks de la gala solidaria de Valeria Mazza: de Pampita y Mirtha Legrand, a su hija, Taína Gravier

Las condiciones climáticas adversas no lograron opacar el brillo y glam de una noche que ya es un clásico en el calendario solidario y social de Buenos Aires. En su 18ª edición, la Gala Valeria Mazza volvió a convocar a figuras del espectáculo, la moda y el empresariado en el imponente Palacio Duhau–Park Hyatt Buenos Aires, con un solo propósito: recaudar fondos para el Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral, del que la modelo y empresaria es madrina.

Acompañada por su marido, Alejandro Gravier, Valeria fue la gran anfitriona de la velada y deslumbró con un vestido rojo escarlata de un solo hombro, con flores aplicadas y una cola fluida, firmado por Gabriel Lage. El diseño, con texturas y movimiento, fue uno de los más impactantes de la noche. Como accesorios, optó por un clutch dorado y joyas discretas, mientras que su peinado recogido y el maquillaje suave realzaron la elegancia del look.

Junto a ellos, sus hijos también dijeron presente. Taína Gravier, la menor de la familia, eligió un vestido completamente brilloso de corte strapless en tono rosa pálido con brillos y silueta al cuerpo, que combinó con un clutch al tono y el cabello suelto con ondas naturales. A su lado, Tiziano Gravier apostó por la clásica dupla de smoking negro, camisa blanca y moño, un look infalible que mantuvo la línea de sobriedad del evento.

Entre las invitadas, Sofía “Jujuy” Jiménez se destacó con un conjunto negro de dos piezas: un corset bordado con brillos y un pantalón palazzo de seda que aportó un aire moderno y sofisticado. Con el cabello suelto y un maquillaje en tonos tierra, la modelo se convirtió en una de las más fotografiadas.

También pasaron por la alfombra figuras como Pampita, quien se presentó acompañada de su pareja, Martín Pepa, y apostó a un vestido blanco minimalista con cuello alto y una tela de seda fina con una caída que le resaltó delicadamente su silueta.

Mirtha Legrand, siempre impecable, lució una camisa blanca elegante y sofisticada con bordados. Las joyas con notables pedrerías hicieron el toque final en el look de la diva.

La pareja de Cachete Sierra y Fiorella Giménez derrochó elegancia y sofisticación. La bailarina lució un clásico vestido negro de terciopelo, strapless y de silueta ajustada, que resaltó su figura con un aire de refinada sensualidad. Cachete, por su parte, optó por un traje en tonos neutros, combinando un saco beige con pantalón negro.

Cachete Sierra y Fiorella Giménez

Por su parte, Cande Ruggeri Deslumbró con un vestido negro con transparencias y aplicaciones de brillos, una pieza que mezcló sensualidad y glamour con maestría. El diseño strapless con escote profundo y falda fluida aportó movimiento y elegancia. Cande completó su look con un recogido desenfadado, maquillaje natural y joyas sutiles, dejando que el vestido sea el verdadero protagonista de la noche.

Michelle y Olivia Masson

Las hermanas Masson apostaron por el brillo y los cortes sofisticados. Michelle deslumbró con un vestido plateado de silueta sirena y cuello halter, bordado con patrones brillantes que aportaron textura y lujo. Olivia, en cambio, eligió un mini vestido dorado con hombreras estructuradas y una capa larga, combinando lo vanguardista con lo glamuroso. Ambas completaron sus looks con sandalias de tiras finas y maquillaje en tonos neutros, destacando por su elegancia y actitud fashionista.

Cande Ruggeri deslumbró con un vestido negro totalmente bordado, con transparencias y terminaciones que la convirtieron en una de las más impactactes de la gala. Acompañó el look con accesorios plateados y un peinado recogido que dejó lucir el corte del vestido.

Si se habla de moda, Benito Fernández y Soledad Solano no pueden faltar. El diseñador fue el encargado de confeccionar el deslumbrante vestido de la modelo, que optó por un atuendo a rayas, de corte strapless y con un gran aplique bordado con piedras de diferentes colores, aplicándole iluminación al look. Fernández la acompañó luciendo impecable con un blazer blanco estampado.

Benito Fernández y Soledad Solano

Más allá de la moda, la noche tuvo un fin solidario. La recaudación de la edición se destinará a la incorporación de tecnología de neuromonitoreo multimodal, que permitirá mejorar la atención y el seguimiento de los pacientes pediátricos. Así es que, con glamour y un compromiso constante, Valeria Mazza volvió a reunir moda y solidaridad en una misma noche.

