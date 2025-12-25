Lourdes Ferro, astróloga, sobre Wanda Nara: “En 2026 va a aparecer alguien que le va a dar vuelta la cabeza y se va a recontra enamorar”

Wanda Nara fue una de las famosas más comentadas, seguidas y polemizadas del 2025. En una charla exclusiva con CARAS, Lourdes Ferro, la reconocida astróloga, habló de cómo será el 2026 para la conductora, lanzando una predicción tan inesperada como concisa: “En 2026 va a aparecer alguien que le va a dar vuelta la cabeza y se va a recontra enamorar”.

Así será el 2026 de Wanda Nara según Lourdes Ferro

Lo primero que aclaró Lourdes Ferro, es que admira a Wanda Nara por el hecho de ser “una guerrera, una intensa que va para adelante en todo”. En ese marco, explicó que: “No fue un año fácil para Sagitario, para todos los Sagitarios, porque Urano estuvo en Tauro y estuvo generando justamente esto. Problemas con los vínculos, problemas con los trabajos, desequilibrio, esta sensación de no estar como sintiéndose fuertes o poderosos y rearmándole toda la vida”.

Lourdes Ferro.

A Pesar de eso, sabe que esas características que destacaba sobre la conductora, eso de ser “una gran resiliente”, van a ser claves para este 2026, en el que saldrá adelante y “nos va a sorprender con un romance intenso y duradero”. “Nos va a sorprender porque Sagitario con Urano enfrente en Géminis, se trae cola eso, me parece”, añadió.

Si bien aclaró que ese nuevo romance podría ser con el propio Martín Migueles, “pero con mucha más estabilidad”, como un paso más hacia adelante, también abrió la puerta a alguien completamente nuevo. “Yo creo que aparece alguien que le da vuelta como la cabeza y se recontra enamora”, sentenció.

Wanda Nara y Martin Migueles

Los planes a futuros de Wanda Nara

Uno de los temas que más rodeó a Wanda Nara en este 2025, tuvo que ver con la posibilidad de que apareciera un nuevo hijo en su camino. Una teoría que avanzó a partir de algunos mensajes de la propia conductora. En ese aspecto, Lourdes Ferro se mostró totalmente clara y no dudó.

“Creo que el deseo de tener un hijo está más en la China que en Wanda”, afirmó de manera tajante. “Wanda está tratando de crecer y de reacomodar su cuerpo, para estar realmente como ella quiere (…) La veo brillando por sí misma. No necesitando de ese bombazo “, afirmó, aunque luego dejó una pequeña posibilidad abierta con un “aunque puede ser que se de”

Wanda Nara

De esta manera, Lourdes Ferro auguró un 2026 muy claro para Wanda Nara. La confirmación de un amor diferente al que tiene ahora, con o sin Martín Migueles, y una etapa de crecimiento y brillo en la que, según sus palabras, nos va a sorprender.