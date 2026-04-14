Luisana Lopilato reveló la extensa y puntual lista de productos que se lleva de la Argentina para Canadá

Desde hace casi dos décadas, Luisana Lopilato vive en Canadá luego de comenzar su historia de amor con Michael Bublé y formar su familia con sus cuatro hijos en común. Sin embargo, su conexión con sus raíces sigue intacta ya que frecuentemente vuelve al país para compartir momentos con sus seres queridos como para realizar diversos proyectos laborales.

Pero además, en su última visita al país, la ex Rebelde Way se sinceró y contó que en cada visita al país se lleva consigo un pedacito de su Argentina en productos que no logra conseguir en el exterior, y para ella son muy importantes para sentir el sabor de su tierra y heredarle a sus hijos eso.

Cómo Luisana Lopilato se lleva un "pedacito" de la Argentina en Canadá: con sabor argento

Uno de los aspecto que unen a todos los migrantes de todo el mundo es el extrañar aquellos alimentos y comidas típicas de sus lugares de orígenes. De allí las diversas estrategias de poder conseguir productos de sus tierras en lugares lejanos de ellas, y son diversas las anécdotas que las personas comparten en relación a estas situaciones. Luisana Lopilato no es la excepción.

Recientemente, la actriz estuvo en la Argentina para culminar sus proyectos laborales audiovisuales y brindó diversas entrevistas. Una de ellas fue Nadie dice nada (Luzu Tv) en donde se mostró muy distentida y habló tanto de su vida puertas adentro de su hogar, destacando su "manía" por el orden y la limpieza, que inculca a su esposo e hijos, buscando mantener el orden de su mansión, como la elección de mantener en sus días las tradicionales comidas argentinas.

Pero la querida actriz indicó que para ello debe realizar grandes compras durante sus visitas al país para luego llevarlas hacia Canadá. En este sentido, destacó que tiene muy en claro cuáles son los productos que debe trasladar ya que no consigue igual el sabor de los producidos en la Argentina. En tono jocoso, Luisana Lopilato indicó que hay un queso crema que le gusta mucho pero existe una reglamentación de viajes aéreos que no permite trasladar este tipo de alimentos, puntualmente por motivos sanitarios ya que a través de ellos se puede generar la propagación de plagas y enfermedades animales, por lo que ese productor se le dificulta tener en Canadá.

Sin embargo, remarcó que en la previa a su regreso a su casa realizó la compra de los alimentos que si se lleva luego de cada estadía en el país: "Hice la compra y me llevo la 10 tartas rica hojaldrada, tapas de empanadas para cocinar, frezarlas y ya las dejo para los chicos. Soy la latina que de almuerzo le llevo las empanaditas”.

A la lista le sumó el dulce de leche, de una marca particular que es la que más le gusta, y la popular bebida sin alcohol a base de hierbas, que se lleva al menos 8 litros. Y agregó:." A los que vienen les digo: ´Me traés una´". Sumó que siempre se lleva chocolate con maní y los tradicionales alfajores argentinos.

Con esta gran compra con impronta argenta, Luisana Lopilato se preparó para volver a su rutina canadiense junto a su esposo y cuatro hijos, a quienes les inculca saborear los gustos de su amada tierra.