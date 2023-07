Luisana Lopilato y Michael Bublé se convirtieron es una de las parejas más sólidas y enamoradas entre las celebridades. Ambos siempre se muestran muy compañeros, apoyándose uno al otro cuando se trata de trabajo o cuidar de sus cuatros hijos, Noah, Elías, Vida y Cielo. Sin embargo, existen rumores de maltrato por parte del músico a la actriz y esto se remonta a 2020, cuando se los vio envuelto en una extraña situación durante un vivo o actitudes que llamaron la atención a los fanáticos.

Recientemente, mediante la plataforma Tiktok, una seguidora, claramente fanática de Luisana, le consultó a Grace Pazos, tarotista, sobre que estaría pasando en la pareja, desde la perspectiva del tarot: ‘’Hola Grace, ¿dirías si es verdad lo que dicen de Luisana Lopilato y Bublé? Es tan linda ella, no merecía ser maltratada’’, indagó el usuario.

Luisana Lopilato y Michael Bublé hace unos años

‘’Está lectura me la han pedido muchísimo, es más la hizo en un vivo (de Instagram), pero después no la volví a hacer más, de Luisana Lopilato y Michael Bublé. Miren chicos, yo creo que todo lo que dicen por ahí es cierto’’, comenzó diciendo la experta y añadió contundente sobre el canadiense: ‘’Acá habla de él, de querer estar solo, de cómo se impone. Obviamente por la religión que tiene Luisana, creo que aguanta por eso, porque hay dolor, confrontaciones, inestabilidad en esa pareja. Hay ganas de ella misma de cortar la relación, pero ella sigue adelante. Reitero, porque creo que ella profesa la religión evangelista’’, expresó.

Luego, la tarotista hizo hincapié en el futuro de Michael y Luisana: ‘’Está pareja con el tiempo se va a deshacer, acá hay muchas cosas que se ocultan, muchísimas que no se dicen. Ósea que subyace porque a Michael Bublé le importa tres pepinos y lo dice. Si fuera por Luisana, nadie se entera nada, pero no es una pareja que esté bien, es una pareja que se sufre bastante y este hombre tiene una doble cara. Michael Bublé no es un hombre bueno’’, lanzó.

‘’Lo que empezó bien, que empezó como una pareja bien, siempre hubo desavenencias en esta pareja que algunos no se supieron, pero no es una persona que tenga amor sobre Luisana, para nada, al contrario, se siente perturbado, se siente mal, por momentos esa agresión que lo desmienta, aunque diga que no, es una persona agresiva, en todos los aspectos, verbal y no sé si físico también’’, explicó en referencia a Michael Bublé y las acciones que tuvieron repercusión hace casi tres años y todavía siguen resonando.

Antes de finalizar con la lectura de cartas, Grace brindó un consejo: ‘’A Luisana le convendría separarse, si no lo hace por lo de ella, lo va a terminar haciendo él. Lamentablemente, pobre Luisana, está sosteniendo una mentira’’, apuntó.

¿Qué le sucede a Luisana Lopilato con Michael Bublé según el tarot?

Acto seguido, la tarotista le consultó al mazo de cartas que siente Luisana Lopilato sobre la situación que estaría viviendo con Michael Bublé: ‘’Ella quiere sostener la pareja a como dé lugar, a pesar de la locura que vive, pero se siente muy sola, triste. Pero esto va a terminar rompiéndose chicos, es ella la que sostiene la pareja, es ella la que no quiere romper esta pareja. Pero de un lado o del otro, se va a terminar rompiendo, pero él es una persona nefasta’', detalló.

''Yo creo que si se llegar a saber todo lo que Michael Bublé todo lo que hace, se le acabó la carrera. Qué Dios lo ayudé, los protege y los aparé. Sobre todo a Luisana y a los nenes.'', cerró Grace Pazos la lectura de tarot, sobre Michael Bublé y Luisana Lopilato.

