Las lujosas vacaciones de Florencia Peña y su familia por República Dominicana: “Nuestros primeros días en el paraíso”

El presente de Florencia Peña se centra en un merecido descanso lejos de la actuación, disfrutando de unas vacaciones idílicas en la paradisíaca República Dominicana. La actriz compartió en su cuenta personal de Instagram las postales más encantadoras de su estadía, documentando el comienzo de su estadía con una frase que detalla a la perfección la experiencia de visitar uno de los destinos más codiciados del mundo: “Nuestros primeros días en el paraíso”. Este viaje familiar representa un momento de desconexión total para la artista, quienes se encuentran disfrutando de todas las comodidades en un lujoso hotel all inclusive.

Así son las vacaciones de Florencia Peña

Florencia Peña decidió hacer un stand by en su ajetreada vida laboral y viajó rumbo al caribe con sus hijos Tomás y Felipe, y su esposo, Ramiro Ponce de León. La actriz mostró su look playero, luciendo una bikini blanca con estampado de lunares negros, combinada con un cover up de tela en tono total white, complementado con los infaltables anteojos de sol y el tradicional bolso playero.

Florencia Peña | Instagram

El alojamiento elegido por la familia es un exclusivo hotel All Inclusive, cuyas instalaciones destacan por sus piscinas de gran dimensión y sus sofisticados senderos. Las fotografías compartidas en la famosa red social de la camarita ponen en manifiesto la belleza del lugar, mostrando caminos adornados con flores y arbustos, palmeras y una amplia disposición de reposeras y sombrillas listas para el descanso y el disfrute bajo el sol caribeño.

La elección de República Dominicana como destino subraya la búsqueda de un lugar que combine belleza natural con servicios de primer nivel, algo que el hotel parece ofrecer con creces. Por su parte, la intérprete se lució sonriente en cada una de las postales y de los registros audiovisuales que colgó en la web.

En una de ellas, se la ve saliendo del mar bailando con movimientos suaves, bailando al compás del sonido de las olas y el viento. Asimismo, mientras disfruta de la playa y el sol, la dramaturga se mantiene conectada con lo justo con sus seguidores para compartir estos adelantos de sus días de descanso.

Los hijos de la actriz se mostraron radiantes y felices durante este período de descanso junto a su madre. Las imágenes compartidas por la propia Peña sugieren un ambiente de total disfrute y complicidad familiar, donde sus herederos aprovechan al máximo el tiempo lejos de las rutinas habituales, consolidando su vínculo en un entorno inmejorable.

Florencia Peña y su hijo Tomás | Instagram

La drástica decisión de Florencia Peña

Consciente de que las redes sociales pueden ser un espacio donde se generan controversias hasta incluso se despliegan mensajes ofensivos, Florencia Peña tomó la decisión de restringir la caja de comentarios en su reciente publicación. Esta medida preventiva busca asegurar que la atmósfera de sus vacaciones se mantenga positiva, blindando el espacio digital contra frases indeseadas, y priorizando así la tranquilidad de su círculo íntimo.

Florencia Peña | Instagram

De esta manera, Florencia Peña encontró en República Dominicana el escenario perfecto para iniciar sus vacaciones familiares junto a sus hijos Tomás y Felipe, y su compañero de vida, Ramiro Ponce de León. Las postales de playa, el look veraniego y lleno de vitalidad y el disfrute del lujoso complejo All Inclusive confirman que estos "primeros días en el paraíso" están siendo todo un éxito, marcando un paréntesis antes de que la actriz retome su ritmo habitual en Argentina.

NB