Se conoció la maldad de la China Suárez a Benjamín Vicuña a 4 años de su separación

La relación entre Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña comenzó en 2015 mientras estaban terminando de filmar la película El Hilo Rojo. Tras aquel recordado episodio en el motorhome donde Carolina “Pampita” Ardohain los habría encontrado manteniendo relaciones sexuales, la pareja decidió blanquear su romance en medio de una verdadera polémica mediática. No obstante, en 2021, los actores decidieron poner punto final a su vínculo lo que los llevó a mantener una relación cordial por los hijos que tuvieron en común: Amancio y Magnolia.

Esta armonía entre la familia se terminó cuando la artista decidió irse a vivir con su actual novio, Mauro Icardi, a Turquía, despojando al chileno del contacto diario con los pequeños. Desde ese entonces ambos mantienen una guerra mediática y judicial por la tenencia de sus herederos, mientras la propia intérprete lo defenestró en cada declaración pública. Sin embargo, no conforme con ello, se conoció la maldad que realizó a cuatro años de su separación.

La peculiar coincidencia entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Este 29 de noviembre tanto Benjamín Vicuña como la China Suárez están de festejo. Mientras el dramaturgo celebra en familia sus 47 años, su ex presume los excéntricos y lujosos regalos que recibió por parte de Mauro Icardi con motivo de agasajarla por el primer aniversario de novios. No conforme con ello, al juzgar por las imágenes compartidas en las cuentas de Instagram del jugador y de la ex Casi Ángeles, el anillo de diamantes sería el anuncio de un inminente casamiento.

La historia entre el capitán del Galatasaray y la protagonista de La Hija del Fuego comenzó casualmente en 2021, año en el que se separaba del padre de sus hijos más chicos. Pero, tras el revuelo que originó Wanda Nara al desenmascarar a la amante de su por aquel entonces marido, decidió alejarse de él hasta el polémico encuentro en un glamoroso restaurante de Buenos Aires.

Según se estima, ella visitó el lugar gastronómico aceptando una invitación del futbolista, mientras Amancio y Magnolia estaban festejando el cumpleaños de su papá. Desde ese entonces, los tortolitos se volvieron inseparables al punto tal de que dos meses después y sin importarles el qué dirán, anunciaron su amorío con bombos y platillos mediante un posteo de Instagram que generó gran revuelo en los medios de comunicación analógicos y digitales.

La China Suárez estaba con Colapinto mientras conoció por segunda vez a Icardi

El amor entre la China Suárez y Mauro Icardi generan pasiones entre los que aprueban ese vínculo y los que se oponen rotundamente por el prontuario sentimental de la actriz. Lejos de inmutarse ante la presión en redes sociales y los ataques de los haters, tuvo que quitar la opción para que los usuarios le dejen opiniones en los posteos tanto en el feed como en las historias.

Un dato que no pasó desapercibido para quienes siguen de cerca a esta controversial pareja es que, al parecer, a la joven se le pisarían las fechas. Fue a mediados del año pasado en el que los paparazzis la fotografiaron junto a Franco Colapinto, incluso, se había hecho un tatuaje en su honor con el número 43 -el cual luego tapó con una corona-. “Deja abierto los comentarios queremos saber si es con vos o Colapinto el aniversario”, “¿1 año? jajaja, pero si en diciembre del 24 estaba con Colapinto” y “Feliz aniversario Mauro Colapinto y Moncha”, fueron algunos de los comentarios que recibieron en redes sociales.

Por su parte, este último sábado de noviembre se lleva a cabo un impensado doble festejo que mantiene unidos a la China Suárez y a Benjamín Vicuña: el aniversario de ella y el cumpleaños de él, una fecha que para quienes no creen en las coincidencias, sería un claro gesto de maldad para el chileno.

