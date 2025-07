A principios de julio, Darío Barassi había revelado su malestar ante el cambio de horario de su programa "Ahora caigo", en El Trece. Ahora, más relajado con esta modificación que realizó el canal, el conductor se mostró feliz y disfrutando de sus merecidas vacaciones junto a su esposa y sus hijas en un destino rodeado de playas y paisajes increíbles.

Tras el malestar con Canal 13, Darío Barassi se fue de vacaciones con su familia: playas paradisíacas y el amor de sus hijas

Hace algunas semanas, Darío Barassi escribía en su red social: "Me encontraba feliz y satisfecho con el horario actual del programa". Su mensaje no pasó desapercibido y sus seguidores se dieron cuenta que hablaba del cambio de horario de "Ahora caigo", su ciclo en El Trece. Esta franja horaria en pleno prime time fue ocupado por Guido Kaczka y, por supuesto, las versiones de una supuesta interna entre los exitosos conductores no tardaron en aparecer.

Finalmente, ambos desmintieron este rumor y se enfocaron en sus respectivos programas. Tras superar este disgusto, Barassi aprovechó sus días de vacaciones para hacer las valijas y volar rumbo a un destino soñado junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, y sus hijas, Emilia e Inés.

Se trata de Bahía, un lugar ubicado al noreste de Brasil que permite desconectar de la rutina, disfrutar de sus playas y recorrer lugares asombrosos. Súper feliz y divirtiéndose en plan familiar, el presentador escribió junto a la tierna postal: "Ballena encallada pero completamente feliz. ¡Las amo chicas! Para siempre este momento".

Darío Barassi y su familia

A través de sus historias de Instagram, también mostró el detrás de la foto familiar que intentaban sacar y, fiel a su estilo, su relato contó con mucho humor. "Intentando placa familiar", expresó en la imagen donde se los ve a pura risas y tirados en la arena.

Darío Barassi y su familia

En otro posteo, Darío Barassi compartió la adorable fotografía que les tomó a sus hijas, Emilia e Inés, caminando por un camino de piedras rodeado de palmeras y con el atardecer asomando. Las niñas se muestran felices y luciendo looks casuales mientras recorren el exclusivo resort donde se hospedaron con sus papás.

Emilia e Inés, las hijas de Darío Barassi

En una de sus últimas publicaciones, el actor dio a entender que junto a su pareja les toca regresar a Buenos Aires para retomar sus actividades laborales. "Último desayuno. No me quiero ir", escribió en la imagen que muestra su última comida en el hotel de Bahía.

Luego, subió una foto de una sombrilla junto a una silla ubicada en la playa y aseguró: "Te vuelvo a ocupar en breve". De esta manera, Darío Barassi manifestó unas próximas vacaciones en la playa, disfrutando nuevamente del calor y el mar con su familia.

El posteo de Darío Barassi en Brasil

Así, tras el malestar con Canal 13, Darío Barassi mostró que se fue de vacaciones con su familia y, a través de un carrusel de postales, dejó ver las playas paradisíacas que tiene Brasil y el amor de sus hijas, Emilia e Inés. Sus publicaciones enternecieron a todos y cosecharon una lluvia de "likes" por parte de sus millones de seguidores en la red social de Instagram.