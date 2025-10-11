Quién es Manu, el hijo no binario del actor Daniel Fanego

La muerte de Daniel Fanego dejó un vacío inmenso en el mundo de la actuación. Sin embargo, su legado está latente en Manu, su hijo no binario de 44 años que sigue de cerca sus pasos. Su faceta como artista los llevó a recorrer diversas aristas del ambiente. Tal es así que brilló con su unipersonal en teatro Le Frigó y, a fines de noviembre, proyecta sacar su primer disco.

Manu, el hijo no binario de Daniel Fanego

Manu, es el segundo hijo del matrimonio entre Daniel Fanego y Laura. Nacido el 30 de julio de 1981, Manu comenzó sus primeros bagajes en el ambiente artístico desde el lado de la música. A temprana edad, ya tocaba el piano y sus aspiraciones eran tantas que llegó a formar parte de una banda musical ganándose su lugar y abriendo caminos hacia nuevos horizontes.

Manu, hijo de Daniel Fanego | Instagram

No obstante, en 2010, comenzó a incursionar en el mundo de la actuación mediante el mundo del clown. Tal es así que, desde entonces, forma parte de la compañía independiente de varieté Bla Bla. Estas actuaciones lo llevaron a formar parte de grandes producciones televisivas como El Amor Después del Amor, la serie biografía de Fito Páez, producida por Netflix. Allí interpretó al manager del célebre cantante, Andrés Gallo. Además, en 2024, formó parte de la producción audiovisual que retrata la vida de Cris Miró: Ella.

En el plano personal, Fanego se denomina: “no binarie, actorx, cantante y músicx”. Durante una entrevista que concedió para El Planeta Urbano, el intérprete aseguró: “No niego mi masculinidad, me podés tratar de Manuel, de chabón… Pero en espacios de mucha exposición, si me tengo que pelear con alguna productora para que mi nombre se presente como Manu, lo voy a hacer, me parece necesario”. Sin embargo, esta definición no la tenía tan latente hasta que formó parte del elenco Princesa del Futuro. En este espectáculo se cuenta la historia de Luana Mansilla, la primera niña trans en el mundo en acceder a su identidad autopercibida mediante la legitimación en su DNI.

Manu, hijo de Daniel Fanego | Instagram

“Con esa obra empecé a autopercibirme diferente, a expresarme genéricamente de otra manera, a vivir una identidad más fluida. Esa interpretación fue una manera de anclar esa temática en mi vida, conectarme a ella ya no desde un lugar performático, de correr o probar límites, sino posicionándome y representando a una persona trans”, sostuvo.

Estos descubrimientos en el plano personal lo llevaron a explorar otras formas de concebir las relaciones amorosas. En pareja con Zoe Hochbaum, el solista comparte la profesión con su compañera de vida, aunque prefiere pararse de la vereda del teatro off y el cine. Tal es así que juntos estrenaron la película Verano Trippin, producida por la joven que es a la vez protagonista.

Manu, hijo de Daniel Fanego | Instagram

No caben dudas de que Manu no sólo heredó de Daniel Fanego la pasión por la actuación, sino también es portador de su genética que lo convierte en dos gotas de agua. A 13 meses de la trágica muerte de su padre, en cada acto y en cada entrevista honra su memoria. "Más que nunca está presente en las charlas, los saludos, las anécdotas, en los escenarios. Dejo estas fotitos a modo de recuerdo. Y para que quienes lean o vean, lo recuerden, evoquen o no hagan nada. Agradezco a la vida haber nacido donde nací”, escribió el pasado 19 de septiembre, cuando se cumplió el primer aniversario de su desaparición física. Ahora, él va dejando su propia huella, pero siguiendo el legado que dejó el gran Daniel en sus intervenciones artísticas.

NB