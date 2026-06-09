Margarita, la hija de Fito Páez, mostró el talento que heredó de su padre

Margarita Páez nació en 2004 fruto de la relación entre Fito Páez y Romina Ricci. Si bien creció rodeada de arte y de una de las figuras más importantes de la música argentina, desde muy joven comenzó a construir su propio camino dentro del mundo artístico, especialmente a través de la actuación.

A sus 22 años, la joven participa en distintas producciones teatrales y busca consolidar una carrera propia, lejos de las comparaciones. Sin embargo, hay una faceta que inevitablemente la conecta con su historia familiar: la música. A lo largo del tiempo, Margarita Páez ha compartido en redes sociales distintos momentos tocando el piano, dejando en evidencia un talento que comparte con su padre.

El talento musical que Margarita Páez heredó de su padre

La relación de Margarita Páez con el piano comenzó a una edad muy temprana. Desde los cinco años estudia ese instrumento y canto de manera formal, una formación que le permitió desarrollar una gran sensibilidad musical y una notable técnica frente al instrumento. Su talento no solo está vinculado a la influencia de Fito Páez sino que, la música forma parte de una tradición familiar que atraviesa generaciones. Su abuela paterna, también llamada Margarita, también era pianista.

Margarita Páez

En distintas oportunidades, la joven compartió videos interpretando piezas al piano. Incluso, el propio Fito expresó en más de una ocasión el orgullo que siente por ella y llegó a asegurar que toca mejor que él. La conexión de Margarita Páez con la música también quedó reflejada años atrás cuando protagonizó el videoclip de la canción Margarita, tema que su padre le dedicó y que formó parte del álbum Yo te amo.

El presente profesional de Margarita Páez

A pesar de su evidente talento musical, Margarita Páez tiene claro cuál es el lugar que desea ocupar dentro del mundo artístico. En distintas entrevistas explicó que se siente, ante todo, una actriz y que su objetivo es desarrollar una carrera ligada a la interpretación. De hecho, reconoció que la exposición musical le genera más pudor que actuar sobre un escenario: "Soy muy vergonzosa con el piano, con la actuación no me importa mucho", contó.

Margarita Páez

Su recorrido incluye participaciones en cine, teatro y diversas producciones independientes. En algunos proyectos logró combinar ambas pasiones. Uno de los casos más destacados fue Caballo Perro Hombre, una obra en la que actuaba y también tocaba el piano en vivo, uniendo las dos disciplinas que marcaron su vida desde pequeña. Así, mientras continúa afianzando su carrera, Margarita Páez demuestra que es posible honrar el legado artístico de su familia sin dejar de construir una identidad propia.